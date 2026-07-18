España da un paso clave para revolucionar Europa: su caza supersónico ya se prepara para su primer vuelo

Aviones Eurofighter Typhoon. Foto: Crown Copyright

La industria aeronáutica española alcanzó un nuevo hito en uno de los programas militares más importantes de las últimas décadas. El primer avión de combate Eurofighter correspondiente al programa Halcón I superó con éxito las pruebas iniciales de potencia y sistemas, acercándose a su esperado vuelo inaugural.

El avance representa un paso clave para la renovación de la flota del Ejército del Aire y del Espacio y consolida el papel de España como uno de los principales actores europeos en la fabricación de aeronaves militares de alta tecnología.

Despegue de cazas Eurofighter Typhoon. Foto: Unsplash.

El primer Eurofighter Halcón I superó las pruebas de motor

El nuevo caza fue ensamblado en las instalaciones de Airbus Defence and Space, ubicadas en Getafe, Madrid, donde completó satisfactoriamente el denominado “engine run”, una prueba fundamental antes del primer vuelo.

Durante el procedimiento se verificó el funcionamiento conjunto de los sistemas hidráulicos, eléctricos, de combustible y de propulsión en distintos niveles de potencia.

Según informó el medio especializado Zona Militar, las evaluaciones permitieron confirmar que todos los sistemas operan correctamente y que la aeronave está en condiciones de avanzar hacia la siguiente etapa del programa de ensayos.

Este proceso es uno de los pasos más importantes en el desarrollo de cualquier avión militar, ya que permite validar el comportamiento de la aeronave antes de abandonar tierra por primera vez.

Cómo es el nuevo Eurofighter de España

El Eurofighter Typhoon es considerado uno de los cazas multipropósito más avanzados del mundo y constituye el eje de la defensa aérea de varios países europeos.

Entre sus principales características se destacan:

Velocidad máxima de Mach 2, equivalente a unos 2.495 kilómetros por hora .

Dos motores Eurojet EJ200 con postcombustión , capaces de proporcionar un elevado nivel de empuje.

Capacidad para operar a una altitud cercana a los 19.800 metros .

Tecnología de última generación para misiones de superioridad aérea, interceptación y ataque de precisión.

El programa Halcón incorpora además mejoras en aviónica, sensores, comunicaciones y sistemas electrónicos que aumentan las capacidades operativas respecto de versiones anteriores del Eurofighter.

El primer vuelo, el próximo gran objetivo

Tras completar con éxito las pruebas en tierra, el siguiente paso será el primer vuelo de ensayo.

Airbus Defence confirmó que esta prueba marcará el inicio de la fase final de certificación antes de la entrega oficial al Ejército del Aire y del Espacio.

El programa contempla inicialmente la fabricación de 20 aeronaves destinadas a reemplazar de forma progresiva a los F/A-18 Hornet desplegados en las Islas Canarias, cuya vida útil se encuentra cerca de concluir tras décadas de servicio.

La incorporación de estos nuevos cazas permitirá mantener la capacidad de vigilancia y defensa del espacio aéreo español durante las próximas décadas.

Un Eurofighter Typhoon del Ejército del Aire y del Espacio de España. Foto: Wikipedia.

Un impulso para la industria de defensa española

Además de fortalecer las capacidades militares del país, el programa Halcón I representa un importante motor económico para la industria nacional.

La inversión del Estado español se canaliza a través de Airbus Defence and Space e ITP Aero, dos de las principales compañías del sector aeronáutico europeo.

El proyecto impulsa la generación de miles de empleos altamente especializados y fortalece la cadena industrial vinculada a la fabricación de aeronaves, motores y sistemas electrónicos de defensa.

Con el exitoso inicio de las pruebas del primer Eurofighter Halcón I, España avanza en uno de sus programas estratégicos más relevantes, combinando innovación tecnológica, desarrollo industrial y modernización militar en un proyecto llamado a convertirse en una referencia para la defensa europea.