Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

España da un paso clave para revolucionar Europa: su caza supersónico ya se prepara para su primer vuelo

El avión de combate de última generación será sometido próximamente a su vuelo inaugural y forma parte del plan para reemplazar los F/A-18 Hornet del Ejército del Aire.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Aviones Eurofighter Typhoon.
Aviones Eurofighter Typhoon. Foto: Crown Copyright
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La industria aeronáutica española alcanzó un nuevo hito en uno de los programas militares más importantes de las últimas décadas. El primer avión de combate Eurofighter correspondiente al programa Halcón I superó con éxito las pruebas iniciales de potencia y sistemas, acercándose a su esperado vuelo inaugural.

El avance representa un paso clave para la renovación de la flota del Ejército del Aire y del Espacio y consolida el papel de España como uno de los principales actores europeos en la fabricación de aeronaves militares de alta tecnología.

Despegue de cazas Eurofighter Typhoon. Foto: Unsplash.

El primer Eurofighter Halcón I superó las pruebas de motor

El nuevo caza fue ensamblado en las instalaciones de Airbus Defence and Space, ubicadas en Getafe, Madrid, donde completó satisfactoriamente el denominado “engine run”, una prueba fundamental antes del primer vuelo.

Durante el procedimiento se verificó el funcionamiento conjunto de los sistemas hidráulicos, eléctricos, de combustible y de propulsión en distintos niveles de potencia.

Contenido Recomendado

San Martín:el origen español de la familia que marcó el destino del Libertador de América

San Martín: el origen español de la familia que marcó el destino del Libertador de América

El bar de Avenida de Mayo donde la Guerra Civil española se peleó a los sillazos en Buenos Aires

El bar de Avenida de Mayo donde la Guerra Civil española se peleó a los sillazos en Buenos Aires

Según informó el medio especializado Zona Militar, las evaluaciones permitieron confirmar que todos los sistemas operan correctamente y que la aeronave está en condiciones de avanzar hacia la siguiente etapa del programa de ensayos.

Este proceso es uno de los pasos más importantes en el desarrollo de cualquier avión militar, ya que permite validar el comportamiento de la aeronave antes de abandonar tierra por primera vez.

Cómo es el nuevo Eurofighter de España

El Eurofighter Typhoon es considerado uno de los cazas multipropósito más avanzados del mundo y constituye el eje de la defensa aérea de varios países europeos.

Entre sus principales características se destacan:

  • Velocidad máxima de Mach 2, equivalente a unos 2.495 kilómetros por hora.
  • Dos motores Eurojet EJ200 con postcombustión, capaces de proporcionar un elevado nivel de empuje.
  • Capacidad para operar a una altitud cercana a los 19.800 metros.
  • Tecnología de última generación para misiones de superioridad aérea, interceptación y ataque de precisión.

El programa Halcón incorpora además mejoras en aviónica, sensores, comunicaciones y sistemas electrónicos que aumentan las capacidades operativas respecto de versiones anteriores del Eurofighter.

El primer vuelo, el próximo gran objetivo

Tras completar con éxito las pruebas en tierra, el siguiente paso será el primer vuelo de ensayo.

Airbus Defence confirmó que esta prueba marcará el inicio de la fase final de certificación antes de la entrega oficial al Ejército del Aire y del Espacio.

El programa contempla inicialmente la fabricación de 20 aeronaves destinadas a reemplazar de forma progresiva a los F/A-18 Hornet desplegados en las Islas Canarias, cuya vida útil se encuentra cerca de concluir tras décadas de servicio.

La incorporación de estos nuevos cazas permitirá mantener la capacidad de vigilancia y defensa del espacio aéreo español durante las próximas décadas.

Avión Eurofighter. Foto: Wikipedia.
Un Eurofighter Typhoon del Ejército del Aire y del Espacio de España. Foto: Wikipedia.

Un impulso para la industria de defensa española

Además de fortalecer las capacidades militares del país, el programa Halcón I representa un importante motor económico para la industria nacional.

La inversión del Estado español se canaliza a través de Airbus Defence and Space e ITP Aero, dos de las principales compañías del sector aeronáutico europeo.

El proyecto impulsa la generación de miles de empleos altamente especializados y fortalece la cadena industrial vinculada a la fabricación de aeronaves, motores y sistemas electrónicos de defensa.

Con el exitoso inicio de las pruebas del primer Eurofighter Halcón I, España avanza en uno de sus programas estratégicos más relevantes, combinando innovación tecnológica, desarrollo industrial y modernización militar en un proyecto llamado a convertirse en una referencia para la defensa europea.

EspañaFuerzas ArmadasAviones
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La guerra con Irán golpea al Pentágono:advierten que EE.UU. podría tardar años en recuperar sus misiles

    La guerra con Irán golpea al Pentágono: advierten que EE.UU. podría tardar años en recuperar sus misiles

  2. ¿China fabricó la batería del siglo?:el revolucionario invento que genera energía infinita y cabe en una moneda

    ¿China fabricó la batería del siglo?: el revolucionario invento que genera energía infinita y cabe en una moneda

  3. Preocupación antes de la final del Mundial 2026:el humo de los incendios en Canadá afecta a Nueva York

    Preocupación antes de la final del Mundial 2026: el humo de los incendios en Canadá afecta a Nueva York

  4. “Matamos a Trump”:el cartel gigante que mostró al presidente de EEUU en un ataúd en la plaza principal de Teherán

    “Matamos a Trump”: el cartel gigante que mostró al presidente de EEUU en un ataúd en la plaza principal de Teherán

  5. Un paraíso del Pacífico:cómo es y dónde queda Kiribati, el primer país del mundo en celebrar el Año Nuevo

    Un paraíso del Pacífico: cómo es y dónde queda Kiribati, el primer país del mundo en celebrar el Año Nuevo
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reino Unido rechazó la protesta argentina por el paso del HMS Medway cerca de las Islas Malvinas y presentó una contranota diplomática

Reino Unido rechazó la protesta argentina por el paso del HMS Medway cerca de las Islas Malvinas y presentó una contranota diplomática

El Gobierno trabaja en el “operativo recibimiento”:helicópteros, Casa Rosada a disposición y la posibilidad de decretar feriado

A 32 años del ataque a la AMIA, la causa sigue sin condenados y espera una decisión clave de Casación

La Casa Blanca respaldó a la Selección Argentina tras la bandera de Malvinas

Economía

Una reconocida fábrica de alfajores argentina quedó al borde de la quiebra:cayó más de 30% en ventas y entró en concurso preventivo

Una reconocida fábrica de alfajores argentina quedó al borde de la quiebra: cayó más de 30% en ventas y entró en concurso preventivo

Importante cambio de las jubilaciones a partir del 10 de agosto

La inflación mayorista cayó al 1,1% en junio 2026 empujada por una baja en los alimentos, según el INDEC

ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio:jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

Internacionales

Javier Milei no podrá visitar a Jair Bolsonaro:la Justicia de Brasil endureció la prisión domiciliaria del expresidente

Javier Milei no podrá visitar a Jair Bolsonaro: la Justicia de Brasil endureció la prisión domiciliaria del expresidente

España da un paso clave para revolucionar Europa:su caza supersónico ya se prepara para su primer vuelo

La guerra con Irán golpea al Pentágono:advierten que EE.UU. podría tardar años en recuperar sus misiles

Emiratos Árabes busca una salida estratégica al Golfo:proyecta un nuevo puerto para esquivar el estrecho de Ormuz