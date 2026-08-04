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¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Virgo para el 04 de agosto de 2026

Las influencias astrales para Virgo durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Virgo, signo de Tierra regido por Mercurio, recibe hoy 04 de agosto de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Vivirás ciertas tensiones y malestares en tu salud. Aprende a escuchar a tu cuerpo con más atención o estos aumentarán. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Virgo en el amor hoy

Verás la soledad en tu vida hoy. Te darás cuenta de que no sirve de nada lo material sin nadie con quien compartirlo.

Salud y energía de Virgo este día 04 de agosto de 2026

No permitas que utilicen tus necesidades para presionarte o desvalorarte. Imponte si la ocasión así lo requiere, demuestra tu personalidad.

Horóscopo laboral de Virgo para hoy

Nuevas ideas rondarán tu cabeza, no las descartes de inmediato, pueden representar la base de cambios más adelante.

¿Cuáles son las fechas de Virgo?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Virgo?

Virgo pertenece al elemento Tierra.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Virgo?

Virgo es más compatible con Tauro, Capricornio, Cáncer. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Virgo?

El número de la suerte de Virgo es el 5.

¿Cómo es la personalidad de Virgo?

Virgo es un signo analítico, perfeccionista y trabajador.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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