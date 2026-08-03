Histórica empresa láctea busca empleados tras cambiar de dueño: lista de vacantes y cómo postularse

Histórica empresa láctea busca empleados tras cambiar de dueño. Foto: Magnificic

La histórica láctea Mastellone Hnos., dueña de la marca La Serenísima, atraviesa una nueva etapa corporativa luego de que Arcor y Danone concretaran en marzo de 2026 la adquisición del 100% de la compañía. El cambio de control llega después de un período marcado por desafíos financieros y disputas accionarias, y está acompañado por medidas orientadas a fortalecer tanto la operación industrial como la estructura financiera de la empresa.

En este contexto, la firma abrió nuevas búsquedas laborales para incorporar personal en distintas plantas y centros productivos del país, mientras avanza con una estrategia de refinanciación de deuda para ordenar su balance y sostener el crecimiento de sus operaciones.

Mastellone busca sumar empleados en todo el país: cuáles son las vacantes

De acuerdo con las búsquedas publicadas en el portal oficial de empleo de La Serenísima, la compañía necesita cubrir puestos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San Luis. Las vacantes disponibles son:

Analista de Control de Calidad de Insumos – General Rodríguez (Buenos Aires)

Analista de Mejora de Procesos – General Rodríguez (Buenos Aires)

Operario – Mercedes (Buenos Aires)

Supervisor/a de Mantenimiento – Trenque Lauquen (Buenos Aires)

Supervisor/a de Mantenimiento – Canals (Córdoba)

Jefe/a de Producción – Villa Mercedes (San Luis)

La Serenísima abrió nuevas búsquedas laborales para incorporar personal en distintas plantas del país. Foto: Mastellone Hnos.

Se trata de posiciones presenciales que incluyen beneficios corporativos como comedor, gimnasio, acceso a productos de la empresa a precios diferenciales y descuentos en universidades e institutos de idiomas.

Las incorporaciones forman parte de una estrategia destinada a fortalecer la capacidad operativa de la compañía en distintas regiones del país, en una etapa en la que la empresa busca consolidar su actividad productiva tras los recientes cambios accionarios.

Cómo postularse a las nuevas ofertas de empleo de la compañía

Los interesados en trabajar en La Serenísima pueden postularse a través del portal oficial de empleos de la empresa, donde se encuentran publicadas las búsquedas activas y los detalles de cada posición.

Al ingresar a cada oferta, los candidatos pueden consultar requisitos, funciones y condiciones de contratación. Además, el sistema permite adjuntar un currículum vitae (CV) o completar manualmente un formulario con información personal, académica y laboral.

Otra alternativa es seguir las búsquedas difundidas desde el perfil oficial de LinkedIn de la compañía. Sin embargo, el proceso de inscripción se completa a través del portal de empleos de La Serenísima, donde también es posible cargar el CV para futuras oportunidades laborales.

Los interesados en trabajar pueden postularse a través del portal oficial de empleos de la empresa. Foto: Mastellone Hnos.

Nuevos propietarios y reactivación productiva en Mastellone

La apertura de nuevas vacantes coincide con una etapa de reorganización para Mastellone. En marzo de 2026, Arcor y Danone pasaron a controlar el 100% de la compañía, culminando un proceso mediante el cual ambas empresas ya habían alcanzado previamente una participación del 49%.

En paralelo al fortalecimiento operativo, la empresa volvió al mercado de capitales después de casi cinco años y anunció la emisión de Obligaciones Negociables (ON) por hasta u$s60 millones, en el marco de un programa global de financiamiento que contempla emisiones por hasta u$s500 millones.

La colocación estará dividida en dos instrumentos:

ON Clase 2 : denominada, integrada y pagadera en dólares dentro de Argentina, con vencimiento a 24 meses y tasa fija a determinar en la licitación.

ON Clase 3: denominada en pesos, con tasa variable compuesta por la referencia TAMAR más un margen adicional definido por el mercado, y vencimiento a 12 meses.

Ambas emisiones tendrán amortización íntegra al vencimiento y pago de intereses trimestrales.

La apertura de nuevas vacantes coincide con una etapa de reorganización para Mastellone. Foto: Mastellone Hnos.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV), los fondos obtenidos estarán destinados principalmente a cancelar pasivos financieros, especialmente obligaciones negociables previas, así como a cubrir necesidades de capital de trabajo.

Para una empresa de la escala de Mastellone, el acceso al financiamiento resulta clave para sostener la compra de materia prima a productores tamberos, mantener los procesos industriales, garantizar la cadena de frío y asegurar la distribución de productos en todo el país.

De esta manera, la compañía inaugura una nueva etapa bajo la conducción de Arcor y Danone, combinando una estructura accionaria renovada con planes de expansión operativa, incorporación de personal y reordenamiento financiero.