Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia: ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos

Quienes sueñan con vivir una experiencia diferente en Europa pueden encontrar una oportunidad singular en Siros, una pintoresca isla de Grecia ubicada en el mar Egeo. Allí funciona un refugio dedicado al rescate y cuidado de gatos abandonados que busca voluntarios de distintos países para colaborar con las tareas diarias del lugar a cambio de alojamiento gratuito y desayuno.
La iniciativa combina contacto con la naturaleza, trabajo solidario y turismo. Los participantes deben dedicar cinco horas por día al cuidado de los animales, mientras que el resto del tiempo queda libre para descansar, recorrer la isla y disfrutar de sus playas, paisajes y atractivos culturales.
La próxima convocatoria abrirá en septiembre y estará destinada a cubrir vacantes para estadías durante 2027. Debido a que los cupos son limitados, los interesados deberán estar atentos a la apertura de las inscripciones y cumplir con los requisitos establecidos por la organización.
¿Qué incluye el voluntariado?
Las personas seleccionadas tendrán cubiertas algunas necesidades básicas durante su permanencia en el refugio. Entre los beneficios que ofrece el programa se destacan:
- Alojamiento gratuito
- Desayuno diario
- Jornadas de trabajo de cinco horas al día
- La posibilidad de colaborar con el cuidado de gatos rescatados
- Tiempo disponible para recorrer la isla fuera del horario de tareas
- Un día libre por semana
De esta manera, los voluntarios pueden combinar una experiencia de viaje en una de las islas más encantadoras de Grecia con una actividad vinculada al bienestar animal.
Cuáles son las tareas que deben realizar los voluntarios
El trabajo no se limita a compartir tiempo con los animales. El refugio requiere compromiso y colaboración en distintas actividades que son fundamentales para garantizar el bienestar de los gatos. Entre las tareas habituales se encuentran:
- Administrar medicación básica cuando sea necesario y siguiendo las indicaciones del refugio
- Alimentar a los gatos y renovarles el agua
- Colaborar en tareas generales de mantenimiento
- Limpiar y mantener los espacios donde viven los animales
- Socializar, jugar y brindar compañía a los gatos
Según explican desde la organización, la ayuda de los voluntarios es clave para sostener el funcionamiento diario del refugio y mejorar la calidad de vida de los animales rescatados.
Requisitos para postularse
La convocatoria está abierta a personas de diferentes nacionalidades, aunque es necesario cumplir con algunas condiciones básicas:
- Contar con una condición física adecuada para desarrollar las tareas
- Poder permanecer durante el período acordado con la organización
- Sentirse cómodo con el contacto cotidiano con gatos
- Ser mayor de edad
- Tener un nivel básico o intermedio de inglés
Es importante tener en cuenta que se trata de un programa de voluntariado y no de un empleo remunerado. La propuesta contempla alojamiento y desayuno, pero las actividades forman parte de una colaboración solidaria con el refugio.
Quienes deseen participar deberán seguir el proceso de postulación que se publicará en los canales oficiales de la organización cuando se habiliten las vacantes. Además, se recomienda verificar con anticipación los requisitos migratorios y de ingreso a Grecia que correspondan según la nacionalidad de cada postulante.