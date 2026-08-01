Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia: ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos

Una isla de Grecia busca voluntarios y ofrece alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos. Foto: Unsplash

Quienes sueñan con vivir una experiencia diferente en Europa pueden encontrar una oportunidad singular en Siros, una pintoresca isla de Grecia ubicada en el mar Egeo. Allí funciona un refugio dedicado al rescate y cuidado de gatos abandonados que busca voluntarios de distintos países para colaborar con las tareas diarias del lugar a cambio de alojamiento gratuito y desayuno.

La iniciativa combina contacto con la naturaleza, trabajo solidario y turismo. Los participantes deben dedicar cinco horas por día al cuidado de los animales, mientras que el resto del tiempo queda libre para descansar, recorrer la isla y disfrutar de sus playas, paisajes y atractivos culturales.

Los voluntarios que deseen participar deben dedicar cinco horas por día al cuidado de los animales. Foto: Unsplash

La próxima convocatoria abrirá en septiembre y estará destinada a cubrir vacantes para estadías durante 2027. Debido a que los cupos son limitados, los interesados deberán estar atentos a la apertura de las inscripciones y cumplir con los requisitos establecidos por la organización.

¿Qué incluye el voluntariado?

Las personas seleccionadas tendrán cubiertas algunas necesidades básicas durante su permanencia en el refugio. Entre los beneficios que ofrece el programa se destacan:

Alojamiento gratuito

Desayuno diario

Jornadas de trabajo de cinco horas al día

La posibilidad de colaborar con el cuidado de gatos rescatados

Tiempo disponible para recorrer la isla fuera del horario de tareas

Un día libre por semana

De esta manera, los voluntarios pueden combinar una experiencia de viaje en una de las islas más encantadoras de Grecia con una actividad vinculada al bienestar animal.

Los voluntarios pueden combinar una experiencia de viaje con una actividad vinculada al bienestar animal. Foto: Unsplash

Cuáles son las tareas que deben realizar los voluntarios

El trabajo no se limita a compartir tiempo con los animales. El refugio requiere compromiso y colaboración en distintas actividades que son fundamentales para garantizar el bienestar de los gatos. Entre las tareas habituales se encuentran:

Administrar medicación básica cuando sea necesario y siguiendo las indicaciones del refugio

Alimentar a los gatos y renovarles el agua

Colaborar en tareas generales de mantenimiento

Limpiar y mantener los espacios donde viven los animales

Socializar, jugar y brindar compañía a los gatos

Según explican desde la organización, la ayuda de los voluntarios es clave para sostener el funcionamiento diario del refugio y mejorar la calidad de vida de los animales rescatados.

Requisitos para postularse

La convocatoria está abierta a personas de diferentes nacionalidades, aunque es necesario cumplir con algunas condiciones básicas:

Contar con una condición física adecuada para desarrollar las tareas

Poder permanecer durante el período acordado con la organización

Sentirse cómodo con el contacto cotidiano con gatos

Ser mayor de edad

Tener un nivel básico o intermedio de inglés

Es importante tener en cuenta que se trata de un programa de voluntariado y no de un empleo remunerado. La propuesta contempla alojamiento y desayuno, pero las actividades forman parte de una colaboración solidaria con el refugio.

La propuesta contempla alojamiento y desayuno, pero las actividades forman parte de una colaboración solidaria. Foto: Unsplash

Quienes deseen participar deberán seguir el proceso de postulación que se publicará en los canales oficiales de la organización cuando se habiliten las vacantes. Además, se recomienda verificar con anticipación los requisitos migratorios y de ingreso a Grecia que correspondan según la nacionalidad de cada postulante.