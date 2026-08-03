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Javier Milei afirmó que la alianza con Estados Unidos es la “llave” para recuperar las Islas Malvinas

El presidente afirmó que “por primera vez, la ONU obliga a Inglaterra a sentarse a dialogar” y destacó el rol de su gobierno en la causa: “Somos los que más hicimos para el objetivo final”, dijo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Milei afirmó que la alianza con EEUU es la “llave” para recuperar las Malvinas.
Milei afirmó que la alianza con EEUU es la “llave” para recuperar las Malvinas. Foto: REUTERS
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El presidente Javier Milei afirmó este lunes que la alianza con el Gobierno de Estados Unidos es la “llave” para recuperar las Islas Malvinas, afirmando que “es necesario un aliado confiable en el paso del Atlántico al Pacífico”.

“Estados Unidos cambió su visión estratégica del mundo, mira esto desde una perspectiva política y es necesario un aliado confiable en el paso del Atlántico al Pacífico. Argentina está cumpliendo con todas esas condiciones y esa es la llave que nos va a permitir recuperar Malvinas”, dijo Milei en una entrevista con Radio Mitre.

Sobre el reclamo soberano de Argentina, el presidente afirmó que “la causa de Malvinas no es negociable y nosotros desde el regreso de la democracia somos los que más hicimos para el objetivo final, que es que las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y todo el espacio marítimo circundante vuelvan a la Argentina”.

Además, Milei señaló que “por primera vez, la ONU obliga a Inglaterra a sentarse a dialogar”, una declaración que choca con el hecho de que hasta la fecha, y durante décadas, el organismo internacional solo emitió resoluciones no vinculantes a favor de Argentina y nunca hubo negociaciones oficiales con Londres.

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El mandatario añadió que “en la propia Inglaterra están divididas las aguas” porque “hay partes del espectro político que consideran que nos tienen que devolver las islas porque son nuestras”.

Milei afirmó que la alianza con EEUU es la “llave” para recuperar las Malvinas. Foto: REUTERS

Milei afirmó que elevó un reclamo por el proyecto petrolero Sea Lion

Por otro lado, Milei reconoció estar al tanto del proyecto de producción hidrocarburífera Sea Lion en una zona marítima reclamada por Argentina y cercana a las Malvinas, que está siendo desarrollado por empresas británicas e israelíes: “Hemos hecho los reclamos pertinentes y se está discutiendo en el plano diplomático”.

“Somos aliados de Estados Unidos e Israel, pero esa es una empresa privada. En un país serio no se hace injerencia en el sector privado”, argumentó.

Las empresas trabajan sobre el yacimiento Sea Lion, considerado uno de los descubrimientos offshore más importantes del Atlántico Sur. La primera etapa del proyecto contempla inversiones cercanas a los 1.800 millones de dólares, con una producción estimada superior a 170 millones de barriles de petróleo, aunque las compañías proyectan una futura expansión que podría duplicar ese volumen. De concretarse, el valor bruto de los recursos extraíbles superaría los US$10.000 millones, transformando a las islas en un nuevo polo energético.

Las autoridades británicas del archipiélago ocupado consideran que el desarrollo petrolero podría modificar por completo la economía local, al punto de convertir a las Malvinas en un territorio autosuficiente desde el punto de vista financiero.

Por su parte, el Gobierno argentino mantiene su rechazo a toda actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas por considerar que se desarrollan en un territorio cuya soberanía continúa en disputa con el Reino Unido.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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