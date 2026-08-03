Tesla abrió búsquedas de trabajo en la Argentina: qué puestos necesita y cómo postularse a la empresa de Elon Musk

Tesla abrió una búsqueda laboral en la Argentina para cubrir puestos estratégicos en el país. Foto: Reuters (Mike Blake)

La posible llegada de Tesla a la Argentina comienza a tomar forma con una señal concreta: la apertura de búsquedas laborales para cubrir puestos estratégicos en el país. La compañía estadounidense de vehículos eléctricos, liderada por Elon Musk, publicó siete vacantes orientadas a áreas comerciales, técnicas y de servicio, en lo que se interpreta como un paso previo a su desembarco formal en el mercado local.

Las oportunidades están dirigidas a residentes de la Ciudad de Buenos Aires y de la localidad bonaerense de Munro, donde la empresa concentra las posiciones actualmente disponibles. Según la información difundida en el portal oficial de empleos de Tesla, todos los cargos son de tiempo completo y forman parte de una estrategia de contratación que busca talento local para acompañar el crecimiento de la marca en la región.

Qué puestos de trabajo ofrece Tesla en la Argentina

Entre los puestos abiertos figuran: Tesla Advisor, Sales; Service Advisor; Associate Service Manager; Service Technician; Associate Sales Manager; Associate Delivery Manager; y Tesla Advisor, Delivery. La oferta combina perfiles vinculados a la comercialización y atención al cliente con roles técnicos enfocados en el mantenimiento y la gestión de vehículos eléctricos.

Todos los cargos de empleo en Tesla son de tiempo completo y forman parte de una estrategia de contratación. Foto: REUTERS

El anuncio fue reforzado por Samantha Conti, Sr. Recruiter Latam de Tesla, quien confirmó la expansión de la compañía a través de sus redes sociales. “¡Argentina, allá vamos! En Tesla estamos emocionados de anunciar nuestra llegada a Argentina. Buscamos personas apasionadas por la innovación, tecnología y que quieran hacer un impacto positivo en el mundo”, expresó la ejecutiva.

La convocatoria apunta a profesionales y técnicos que se identifiquen con los valores de innovación y sustentabilidad que promueve la empresa. Además, la compañía invita a los interesados a postularse de manera online a través de su portal oficial de carreras.

Perfiles comerciales y técnicos: qué busca la compañía de Elon Musk

Dentro de las vacantes disponibles, Tesla busca tanto perfiles orientados a las ventas como especialistas en servicios técnicos. Los puestos comerciales, como Tesla Advisor, Sales; Associate Sales Manager; y Tesla Advisor, Delivery, estarán enfocados en acompañar a los clientes durante el proceso de compra, entrega y experiencia posventa de los vehículos.

Dentro de las vacantes, Tesla busca perfiles orientados a las ventas como especialistas en servicios técnicos. Foto: Reuters (Vincent West)

Por otro lado, las posiciones de Service Advisor, Associate Service Manager y Service Technician están dirigidas a profesionales con experiencia en servicios automotrices, mantenimiento de vehículos y coordinación de equipos técnicos. Estos roles serán fundamentales para garantizar el soporte operativo de una marca cuyo diferencial se basa en la incorporación de tecnología avanzada y soluciones de movilidad eléctrica.

El portal de empleos permite realizar búsquedas específicas por categoría laboral, ubicación geográfica y palabras clave, con el objetivo de facilitar el acceso a las oportunidades y agilizar los procesos de selección.

El impacto de la llegada de Tesla en el mercado argentino

La apertura de estas vacantes representa un hito para la industria automotriz local. Más allá de las oportunidades laborales directas, el potencial desembarco de Tesla genera expectativas en torno al desarrollo del mercado de vehículos eléctricos, la incorporación de nuevas tecnologías y la expansión de actividades vinculadas a la transición energética.

La apertura de vacantes de Tesla en al Argentina representa un hito para la industria automotriz local. Foto: Reuters (Steve Nesius)

Actualmente, las búsquedas se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires, un dato que sugiere que la primera etapa de operaciones de la compañía en el país tendría como eje esa región. La estrategia se alinea con la política global de Tesla de contratar talento local para impulsar su crecimiento en nuevos mercados.

En un contexto marcado por el crecimiento de la movilidad sustentable y el interés por las energías limpias, la llegada de Tesla podría acelerar la adopción de nuevas formas de transporte, fomentar la especialización de recursos humanos y generar nuevas oportunidades de empleo vinculadas a la innovación y la tecnología.