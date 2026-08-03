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Tragedia en una playa de Rusia: al menos siete muertos y decenas de heridos tras la explosión de un dron derribado

La tragedia tuvo lugar en la playa de Arjipki, ubicada en el distrito de Guelendzhik, en la región de Krasnodar. 47 personas sufrieron heridas de distinta consideración y al menos 17 debieron ser trasladadas a hospitales de la zona.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Al menos siete muertos y decenas de heridos tras la explosión de un dron en una playa de Rusia.
Al menos siete muertos y decenas de heridos tras la explosión de un dron en una playa de Rusia. Foto: Reuters (captura de video)
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La explosión provocada por un dron ucraniano derribado por las defensas antiaéreas rusas dejó este lunes al menos siete muertos, entre ellos tres niños, y 47 heridos en una concurrida playa del sur de Rusia. El episodio ocurrió en plena temporada turística y generó conmoción por el elevado número de víctimas civiles.

La tragedia tuvo lugar en la playa de Arjipki, ubicada en el distrito de Guelendzhik, en la región de Krasnodar, sobre la costa del mar Negro. Según informaron las autoridades regionales, decenas de familias disfrutaban de una jornada de descanso cuando se produjo el impacto.

Playa repleta de turistas y sin alerta antiaérea

De acuerdo con medios independientes rusos, las alarmas antiaéreas no se activaron antes del incidente, por lo que los cientos de veraneantes presentes en la playa fueron sorprendidos por la caída del aparato.

El Cuartel General Operativo del Krai de Krasnodar informó que siete personas murieron como consecuencia de la explosión, una cifra que actualizó el balance preliminar de seis fallecidos difundido horas antes por el gobernador regional, Veniamin Kondrátiev.

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Además, 47 personas sufrieron heridas de distinta consideración y al menos 17 debieron ser trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica.

Videos muestran el momento del impacto en la costa del mar Negro

Las imágenes difundidas a través de canales de Telegram muestran cómo el dron pierde altura y cae en picada antes de impactar en la playa. La explosión posterior generó una fuerte onda expansiva sobre la arena, donde descansaban numerosos turistas.

Las imágenes difundidas muestran cómo el dron pierde altura y cae en picada antes de impactar en la playa. Foto: Reuters (captura de video)

Varios bañistas registraron la secuencia con sus teléfonos celulares desde distintos sectores de la costa. Luego de la detonación, decenas de personas abandonaron apresuradamente el agua y buscaron refugio ante el temor de nuevos ataques.

Se trató de un ataque contra la infraestructura civil. En el lugar trabajan los servicios de emergencias”, sostuvo el gobernador Kondrátiev al referirse al episodio.

Rusia acusa a Ucrania y apunta contra la OTAN

El ataque se produjo en un contexto de intensificación de las operaciones con drones en territorio ruso. Horas antes, el líder de la anexada península de Crimea, Serguéi Axiónov, había informado sobre la muerte de otros cuatro civiles en un ataque nocturno atribuido a Ucrania.

El ataque se produjo en un contexto de intensificación de las operaciones con drones en territorio ruso. Foto: Pucará Defensa.

Desde Moscú, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, responsabilizó al gobierno ucraniano por la ofensiva y cuestionó el respaldo militar de Occidente a Kiev. Además, sostuvo que los países miembros de la OTAN y la Unión Europea son “parte de las acciones del terrorismo internacional”.

Sin embargo, algunos medios rusos señalaron que el objetivo original del ataque habría sido un hotel utilizado para alojar a especialistas e ingenieros vinculados a la industria militar rusa, una versión que no fue confirmada oficialmente.

Volodímir Zelenski busca aumentar la presión sobre Moscú antes del invierno

En paralelo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este lunes que su estrategia apunta a incrementar la presión sobre Rusia para forzar el fin de los combates antes de la llegada del invierno.

El presidente Volodímir Zelenski afirmó que su estrategia apunta a incrementar la presión sobre Rusia. Foto: Reuters.

Durante una reunión con embajadores en Kiev, el mandatario sostuvo que los ataques con drones contra objetivos ubicados en la retaguardia rusa buscan elevar los costos de la guerra para Moscú y reducir su capacidad de sostener el conflicto.

Según medios locales, Zelenski también acusó al presidente ruso, Vladímir Putin, de intentar prolongar la guerra y aseguró que el Kremlin evaluaría impulsar una segunda movilización militar después de las elecciones legislativas previstas para septiembre.

El episodio registrado en la región de Krasnodar vuelve a evidenciar cómo la guerra entre Rusia y Ucrania continúa expandiendo sus consecuencias más allá de la línea de combate y afecta cada vez con mayor frecuencia a la población civil.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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