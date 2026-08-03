El Gobierno modificó el proyecto de Ley de Tierras antes del debate en el Senado

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

El Gobierno encabezó negociaciones este lunes en el Senado para introducir cambios en la Ley de Tierras y poder así destrabar su tratamiento, entre los que destaca pasar del 15% al 25% del territorio nacional que puede ser adquirido por capitales extranjeros, dejando atrás la idea de eliminar todo límite.

Así quedó reflejado en los borradores que comenzaron a circular en las últimas horas. Además se espera que el martes la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, brinde una conferencia de prensa para dar detalles del texto del proyecto que llevará el jueves al recinto.

Según los últimos cambios que negoció LLA, quedaron totalmente olvidadas las pretensiones originales de que no exista ningún límite a la compra de tierra, eliminando el que establece la ley actual de 15% del territorio nacional.

Luego de varios meses de tratativas, el oficialismo cambió de posición y negoció en busca de votos pasar del 15% al 25% del territorio nacional que puede ser adquirido por capitales extranjeros.

Bloque de LLA en el Senado. Foto: X @PatoBullrich

Cabe recordar que la sesión prevista para el 16 de julio pasó a un cuarto intermedio y se retomaría este jueves. Durante el debate, oficialismo buscará avanzar con cambios en la Ley de Tierras, desalojos exprés y modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego.

Sobre este esquema se referirá Bullrich en la conferencia del martes, que está prevista para las 16. En busca de ordenar el discurso, esta mañana se llevó a cabo un zoom con los senadores de LLA, donde se definió cuál será la línea discursiva y que de la conferencia de prensa también participarán Nadia Márquez y Agustín Coto.

¿Cómo viene la agenda gubernamental esta semana?

En paralelo, la Cámara de Diputados busca activar los primeros contactos que le permitan la sanción de la modificación en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según el apoyo con el que cuenten, medirán así el respaldo que tiene el Ejecutivo de cara al resto de las reformas que impulsa.

En este sentido, la iniciativa de Inocencia Fiscal II y el debate por el articulado definitivo de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada se encuentran entre los planes de la Cámara Baja antes del inicio de la primavera.

Con ese objetivo en mente, el titular de la Cámara, Martín Menem, convocó para las 15 horas del día martes a los jefes de bloques aliados y dialoguistas para intentar acordar un cronograma de trabajo conjunto.