comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cajeros automáticos: los nuevos límites para retirar efectivo desde agosto, banco por banco

Cambian los cajeros automáticos desde agosto: conocé cuánto efectivo podés retirar por día según tu banco y qué hacer si necesitás sacar más dinero.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cajeros automáticos. Foto: elcomercial
Cajeros automáticos. Foto: elcomercial
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los cajeros automáticos continúan siendo una de las herramientas más utilizadas por los usuarios bancarios en Argentina. Su principal ventaja es que permiten acceder a efectivo durante las 24 horas, incluso fuera del horario bancario, los fines de semana, feriados o jornadas con atención reducida.

A partir de agosto, las principales entidades financieras dieron a conocer los nuevos límites diarios de extracción, es decir, la cantidad máxima de dinero que cada persona puede retirar desde una terminal automática. Estos topes no son iguales para todos: dependen del banco, del paquete contratado, del tipo de cliente y, en algunos casos, del historial financiero del usuario.

En un contexto en el que cada vez más operaciones se realizan con transferencias, tarjetas o billeteras digitales, el efectivo todavía mantiene un rol importante para pagos cotidianos, emergencias, comercios que no aceptan medios electrónicos o zonas donde la digitalización avanza con menor velocidad.

Límites de extracción en cajeros automáticos: cuánto permite retirar cada banco

Los montos máximos informados por las entidades bancarias muestran diferencias importantes entre bancos públicos y privados. En algunos casos, el cliente puede ampliar el límite desde la aplicación móvil o el home banking, mientras que en otros el tope depende directamente del segmento al que pertenece.

Contenido Recomendado

Banco Provincia elimina una costumbre histórica en los cajeros:qué pasa desde ahora

Banco Provincia elimina una costumbre histórica en los cajeros: qué pasa desde ahora

Retirar dinero sin tarjeta de débito es más fácil:cómo hacerlo en cajeros automáticos y límites máximos actualizados

Retirar dinero sin tarjeta de débito es más fácil: cómo hacerlo en cajeros automáticos y límites máximos actualizados
Cajeros automáticos Foto: Freepik

Según la información publicada, los límites diarios son los siguientes:

  • Banco Nación: permite retirar hasta $1.000.000 por día. Además, el límite puede modificarse desde la aplicación del banco.
  • Banco Provincia: establece un máximo de $400.000 diarios, con posibilidad de ampliarlo mediante los canales digitales de la entidad.
  • Banco Ciudad: fija un límite inicial de $800.000, aunque puede elevarse hasta $1.200.000.
  • Banco Galicia: permite extracciones de hasta $400.000, con un total de $4 millones en cajeros propios, según las condiciones informadas.
  • ICBC: mantiene un tope diario de $800.000.
  • BBVA: informa un límite de hasta $2,1 millones, de acuerdo con el perfil de cada cliente.
  • Banco Macro: permite retirar $1.000.000, mientras que los clientes Macro Selecta pueden acceder a un máximo de $1.200.000.
  • Banco Santander: ofrece un límite base de $1.000.000, que puede llegar hasta $1.700.000 para clientes Platinum o Black.

Por qué los límites no son iguales para todos los clientes

Una de las dudas más frecuentes es por qué dos personas pueden tener montos distintos de extracción, incluso si operan con el mismo banco. La respuesta está en la política interna de cada entidad.

Los bancos suelen definir los límites según variables como el tipo de cuenta, el paquete de productos contratado, la antigüedad del cliente, el nivel de ingresos declarado y el segmento bancario. Por eso, un usuario con una cuenta sueldo básica puede tener un tope menor que otro cliente con un paquete premium.

Cajeros automáticos. Foto: NA/Damian Dopacio.
Cajeros automáticos. Foto: NA/Damian Dopacio.

También influye el canal desde el cual se realiza la operación. En algunos bancos, retirar dinero desde un cajero propio puede permitir montos más altos que hacerlo desde una terminal de otra red. Por esa razón, antes de realizar una extracción importante, conviene revisar la información actualizada en la app bancaria o en el home banking.

Qué hacer si necesitás retirar más efectivo que el límite permitido

Si el monto que necesitás supera el máximo habilitado por el cajero automático, la alternativa más segura es realizar la operación por ventanilla en una sucursal bancaria. Esta opción sigue disponible para clientes que requieren retirar sumas elevadas o que necesitan disponer de una cantidad superior al límite diario de la terminal.

En esos casos, algunos bancos pueden solicitar una coordinación previa, sobre todo cuando se trata de montos altos. Esto permite garantizar que la sucursal tenga disponibilidad de efectivo y evita demoras innecesarias al momento de presentarse en caja.

La recomendación es comunicarse antes con la entidad, consultar los requisitos y verificar si es necesario pedir turno, avisar con anticipación o presentar documentación adicional.

Cómo aumentar el límite de extracción desde la app del banco

Varios bancos permiten modificar el límite diario desde sus plataformas digitales. En general, el trámite puede realizarse desde la aplicación móvil, el home banking o la sección de configuración de tarjetas y cuentas.

Aunque cada entidad tiene su propio procedimiento, el camino habitual suele incluir estos pasos:

  1. Ingresar a la app o al home banking.
  2. Buscar la opción de tarjetas, cuentas o límites de extracción.
  3. Seleccionar el monto disponible para modificar.
  4. Confirmar la operación con clave, token o validación biométrica.
  5. Esperar la actualización del límite, que puede ser inmediata o demorar algunas horas.

Es importante tener en cuenta que el banco puede fijar un máximo permitido, aun cuando el usuario intente solicitar un monto superior. Por eso, la ampliación no siempre es ilimitada.

Cajeros automáticos y efectivo: qué deben revisar los usuarios

Antes de retirar dinero, conviene verificar tres puntos clave: el límite diario vigente, el saldo disponible en la cuenta y si el cajero pertenece a la red del propio banco. También es recomendable evitar extracciones grandes en horarios de baja circulación y priorizar terminales ubicadas en sucursales, shoppings, supermercados o puntos con seguridad.

Con los nuevos topes informados para agosto, los clientes tienen más previsibilidad para organizar pagos, retiros y operaciones presenciales. Sin embargo, como los límites pueden cambiar según el perfil de cada usuario, la consulta más precisa siempre será la que figure en los canales oficiales del banco.

Cajeros automáticosDineroEconomía argentinaAgosto
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. De cuánto fue la inflación de julio:cuándo se conoce el dato del INDEC y qué estima el mercado

    De cuánto fue la inflación de julio: cuándo se conoce el dato del INDEC y qué estima el mercado

  2. ANSES cambia el bono para jubilados desde el 10 de agosto:nuevo tope, monto final y quiénes lo cobran

    ANSES cambia el bono para jubilados desde el 10 de agosto: nuevo tope, monto final y quiénes lo cobran

  3. ANSES:quiénes cobran en la semana del 3 al 7 de agosto y cuándo arrancan los pagos del mes

    ANSES: quiénes cobran en la semana del 3 al 7 de agosto y cuándo arrancan los pagos del mes

  4. Aumento para las Fuerzas Armadas:cuánto cobran el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en agosto de 2026

    Aumento para las Fuerzas Armadas: cuánto cobran el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en agosto de 2026

  5. Guía actualizada para empleadas domésticas:cuánto cobran en agosto, según la categoría

    Guía actualizada para empleadas domésticas: cuánto cobran en agosto, según la categoría
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno modificó el proyecto de Ley de Tierras antes del debate en el Senado

El Gobierno modificó el proyecto de Ley de Tierras antes del debate en el Senado

Javier Milei afirmó que la alianza con Estados Unidos es la “llave” para recuperar las Islas Malvinas

Elecciones en Santiago del Estero:el Frente Cívico de Gerardo Zamora ganó en todos los municipios

Reforma electoral, Ley de Propiedad Privada y cumbre de líderes de derecha:el Gobierno retoma la actividad legislativa tras el receso invernal

Economía

Cajeros automáticos:los nuevos límites para retirar efectivo desde agosto, banco por banco

Cajeros automáticos: los nuevos límites para retirar efectivo desde agosto, banco por banco

Histórica empresa láctea busca empleados tras cambiar de dueño:lista de vacantes y cómo postularse

ANSES cambia el bono para jubilados desde el 10 de agosto:nuevo tope, monto final y quiénes lo cobran

Jubilados y Ganancias en agosto 2026:quiénes pagan y cuál es el nuevo piso actualizado

Internacionales

Video:una activista neofascista española hizo el saludo nazi frente a la Embajada de Marruecos

Video: una activista neofascista española hizo el saludo nazi frente a la Embajada de Marruecos

Donald Trump advirtió que Irán tiene una “última oportunidad” para firmar “un buen acuerdo” que termine con la guerra

¿Podés cortar las ramas del árbol de tu vecino si invaden tu patio? Un abogado explicó qué dice la ley

Estados Unidos acelerará la producción de componentes para los sistemas Patriot y THAAD por la creciente demanda de misiles