Cajeros automáticos: los nuevos límites para retirar efectivo desde agosto, banco por banco

Cajeros automáticos. Foto: elcomercial

Los cajeros automáticos continúan siendo una de las herramientas más utilizadas por los usuarios bancarios en Argentina. Su principal ventaja es que permiten acceder a efectivo durante las 24 horas, incluso fuera del horario bancario, los fines de semana, feriados o jornadas con atención reducida.

A partir de agosto, las principales entidades financieras dieron a conocer los nuevos límites diarios de extracción, es decir, la cantidad máxima de dinero que cada persona puede retirar desde una terminal automática. Estos topes no son iguales para todos: dependen del banco, del paquete contratado, del tipo de cliente y, en algunos casos, del historial financiero del usuario.

En un contexto en el que cada vez más operaciones se realizan con transferencias, tarjetas o billeteras digitales, el efectivo todavía mantiene un rol importante para pagos cotidianos, emergencias, comercios que no aceptan medios electrónicos o zonas donde la digitalización avanza con menor velocidad.

Límites de extracción en cajeros automáticos: cuánto permite retirar cada banco

Los montos máximos informados por las entidades bancarias muestran diferencias importantes entre bancos públicos y privados. En algunos casos, el cliente puede ampliar el límite desde la aplicación móvil o el home banking, mientras que en otros el tope depende directamente del segmento al que pertenece.

Cajeros automáticos Foto: Freepik

Según la información publicada, los límites diarios son los siguientes:

Banco Nación: permite retirar hasta $1.000.000 por día . Además, el límite puede modificarse desde la aplicación del banco.

Banco Provincia: establece un máximo de $400.000 diarios , con posibilidad de ampliarlo mediante los canales digitales de la entidad.

Banco Ciudad: fija un límite inicial de $800.000 , aunque puede elevarse hasta $1.200.000 .

Banco Galicia: permite extracciones de hasta $400.000 , con un total de $4 millones en cajeros propios , según las condiciones informadas.

ICBC: mantiene un tope diario de $800.000 .

BBVA: informa un límite de hasta $2,1 millones , de acuerdo con el perfil de cada cliente.

Banco Macro: permite retirar $1.000.000 , mientras que los clientes Macro Selecta pueden acceder a un máximo de $1.200.000 .

Banco Santander: ofrece un límite base de $1.000.000, que puede llegar hasta $1.700.000 para clientes Platinum o Black.

Por qué los límites no son iguales para todos los clientes

Una de las dudas más frecuentes es por qué dos personas pueden tener montos distintos de extracción, incluso si operan con el mismo banco. La respuesta está en la política interna de cada entidad.

Los bancos suelen definir los límites según variables como el tipo de cuenta, el paquete de productos contratado, la antigüedad del cliente, el nivel de ingresos declarado y el segmento bancario. Por eso, un usuario con una cuenta sueldo básica puede tener un tope menor que otro cliente con un paquete premium.

Cajeros automáticos. Foto: NA/Damian Dopacio.

También influye el canal desde el cual se realiza la operación. En algunos bancos, retirar dinero desde un cajero propio puede permitir montos más altos que hacerlo desde una terminal de otra red. Por esa razón, antes de realizar una extracción importante, conviene revisar la información actualizada en la app bancaria o en el home banking.

Qué hacer si necesitás retirar más efectivo que el límite permitido

Si el monto que necesitás supera el máximo habilitado por el cajero automático, la alternativa más segura es realizar la operación por ventanilla en una sucursal bancaria. Esta opción sigue disponible para clientes que requieren retirar sumas elevadas o que necesitan disponer de una cantidad superior al límite diario de la terminal.

En esos casos, algunos bancos pueden solicitar una coordinación previa, sobre todo cuando se trata de montos altos. Esto permite garantizar que la sucursal tenga disponibilidad de efectivo y evita demoras innecesarias al momento de presentarse en caja.

La recomendación es comunicarse antes con la entidad, consultar los requisitos y verificar si es necesario pedir turno, avisar con anticipación o presentar documentación adicional.

Cómo aumentar el límite de extracción desde la app del banco

Varios bancos permiten modificar el límite diario desde sus plataformas digitales. En general, el trámite puede realizarse desde la aplicación móvil, el home banking o la sección de configuración de tarjetas y cuentas.

Aunque cada entidad tiene su propio procedimiento, el camino habitual suele incluir estos pasos:

Ingresar a la app o al home banking. Buscar la opción de tarjetas, cuentas o límites de extracción. Seleccionar el monto disponible para modificar. Confirmar la operación con clave, token o validación biométrica. Esperar la actualización del límite, que puede ser inmediata o demorar algunas horas.

Es importante tener en cuenta que el banco puede fijar un máximo permitido, aun cuando el usuario intente solicitar un monto superior. Por eso, la ampliación no siempre es ilimitada.

Cajeros automáticos y efectivo: qué deben revisar los usuarios

Antes de retirar dinero, conviene verificar tres puntos clave: el límite diario vigente, el saldo disponible en la cuenta y si el cajero pertenece a la red del propio banco. También es recomendable evitar extracciones grandes en horarios de baja circulación y priorizar terminales ubicadas en sucursales, shoppings, supermercados o puntos con seguridad.

Con los nuevos topes informados para agosto, los clientes tienen más previsibilidad para organizar pagos, retiros y operaciones presenciales. Sin embargo, como los límites pueden cambiar según el perfil de cada usuario, la consulta más precisa siempre será la que figure en los canales oficiales del banco.