El CEO de Nvidia asegura que la IA podría impulsar una ola de empleos sin estudios universitarios: cuáles serían los oficios

El CEO de Nvidia asegura que la IA podría impulsar una ola de empleos sin estudios universitarios. Foto: Reuters (Manami Yamada)

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) está modificando el mercado laboral a nivel global. Mientras muchas empresas avanzan en la automatización de tareas administrativas y reducen la demanda de algunos perfiles de oficina, Jensen Huang, CEO de Nvidia, sostiene que una de las mayores oportunidades de empleo de los próximos años estará lejos de los escritorios y no necesariamente requerirá estudios universitarios.

Durante una conversación con Larry Fink, CEO de BlackRock, en el Foro Económico Mundial de Davos, el ejecutivo afirmó que la expansión de la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de la IA generará una fuerte demanda de trabajadores especializados en oficios como construcción, electricidad, plomería y siderurgia. Según Huang, muchos de estos puestos podrían ofrecer salarios de seis cifras, especialmente en mercados desarrollados.

La infraestructura de la inteligencia artificial demandará miles de trabajadores

El fundador de Nvidia destacó que el despliegue masivo de centros de datos, fábricas de semiconductores y sistemas informáticos demandará inversiones que podrían alcanzar los 7 billones de dólares a nivel global antes del final de la década. En ese contexto, aseguró que la construcción de la infraestructura tecnológica que impulsará la próxima generación de inteligencia artificial representará “el mayor desarrollo de infraestructuras de la historia de la humanidad”.

La IA generará una fuerte demanda en oficios como construcción, electricidad, plomería y siderurgia. Foto: Reuters (Manami Yamada)

“Es maravilloso que los empleos estén relacionados con oficios especializados, y que vayamos a tener fontaneros, electricistas, trabajadores de la construcción y siderúrgicos”, señaló Huang al referirse al impacto que tendrá esta nueva etapa de inversión tecnológica.

Empleos bien remunerados sin necesidad de un título universitario

Para el ejecutivo, uno de los aspectos más relevantes de esta transformación es que muchas de las oportunidades laborales no exigirán una formación universitaria tradicional. “Todo el mundo debería poder ganarse bien la vida. No hace falta tener un doctorado en informática para conseguirlo”, afirmó, en un mensaje dirigido especialmente a quienes buscan incorporarse al mercado laboral en un escenario cada vez más influenciado por la automatización.

El CEO de Nvidia alerta sobre una creciente escasez de mano de obra calificada, relacionada a la construcción. Foto: Unsplash

La visión del CEO de Nvidia coincide con diferentes estudios que alertan sobre una creciente escasez de mano de obra calificada en actividades vinculadas a la construcción y la industria. Un informe de la consultora McKinsey estima que, entre 2023 y 2030, Estados Unidos necesitará incorporar unos 130.000 electricistas adicionales, 150.000 supervisores de obra y 240.000 trabajadores de la construcción para atender la demanda prevista.

Escasez de mano de obra en construcción e industria

Huang considera que esta tendencia apenas está comenzando. En una entrevista concedida a Channel 4 News en 2025, aseguró que los oficios especializados atravesarán una etapa de expansión sostenida. “El sector de la artesanía especializada de todas las economías va a experimentar un auge. Habrá que duplicarlo una y otra vez, año tras año”, sostuvo.

Las advertencias sobre la falta de trabajadores calificados también fueron compartidas por otros referentes de la industria. Uno de ellos fue Jim Farley, CEO de Ford, quien expresó su preocupación por el impacto que la inteligencia artificial podría tener sobre los empleos administrativos, al mismo tiempo que crece la necesidad de personal capacitado para tareas industriales y de construcción.

El impacto de la IA sobre los empleos de oficina

El directivo fue aún más contundente al analizar las consecuencias de la automatización sobre el empleo de oficina: “La IA va a reemplazar literalmente a la mitad de los trabajadores de cuello blanco en Estados Unidos”. En paralelo, Farley advirtió que el país enfrenta importantes déficits de mano de obra en actividades estratégicas. Según detalló, actualmente faltan alrededor de 600.000 trabajadores fabriles y otros 500.000 empleados en el sector de la construcción.

El sector siderúrgico sería uno de los beneficiados gracias al impulso de la IA sin estudios universitarios. Foto: Unsplash

Las declaraciones de Huang y Farley reflejan una paradoja cada vez más visible en la economía global: mientras la inteligencia artificial amenaza con reemplazar algunas tareas de oficina, también está impulsando una demanda creciente de trabajadores especializados capaces de construir y mantener la infraestructura que hará posible esa revolución tecnológica. Para muchos expertos, el futuro del trabajo podría depender tanto de los avances digitales como de la capacidad de formar a una nueva generación de electricistas, operarios industriales, plomeros y técnicos.