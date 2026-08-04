La agenda de Javier Milei: viajes a Ecuador y Colombia para fortalecer su alianza con la nueva derecha regional

La agenda de Milei suma escalas en Ecuador y Colombia para fortalecer su alianza con la nueva derecha regional. Foto: Reuters (Angela Ponce)

Tras su reciente paso por Perú para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori, el presidente Javier Milei volverá a emprender una gira por América Latina con una doble escala en Ecuador y Colombia, donde buscará profundizar vínculos bilaterales y consolidar su estrategia de articulación con referentes de la derecha regional.

Según confirmaron fuentes oficiales, el mandatario partirá este miércoles a las 20:00 rumbo a Quito, donde mantendrá una agenda de actividades junto a su par ecuatoriano, Daniel Noboa. Entre los principales puntos previstos figura la firma de acuerdos bilaterales que permanecían pendientes entre ambos países y que apuntan a fortalecer la cooperación en áreas estratégicas.

Javier Milei y Daniel Noboa profundizan la relación entre Argentina y Ecuador

La sintonía entre Milei y Noboa no es nueva. Durante la visita que el presidente ecuatoriano realizó a la Casa Rosada en agosto de 2025, ambos mandatarios analizaron mecanismos para ampliar el trabajo conjunto en materia de seguridad, minería, energías renovables, comercio y biotecnología.

Javier Milei mantendrá una agenda de actividades junto a su par ecuatoriano, Daniel Noboa. Foto: Reuters.

Ahora, el encuentro en Quito buscará traducir esos entendimientos políticos en compromisos concretos. De acuerdo con lo anticipado por Milei el mes pasado, la agenda incluirá la firma de una serie de acuerdos bilaterales pendientes que buscan fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

La estrategia de Milei para construir un bloque de derecha en América Latina

Más allá de la agenda diplomática y comercial, la visita a Ecuador se enmarca en una apuesta política más amplia de la Casa Rosada: consolidar una coalición de líderes de derecha en la región con Milei como uno de sus principales articuladores.

En los últimos meses, el jefe de Estado argentino profundizó esa estrategia. En ese marco, viajó a San Pablo para respaldar a Flávio Bolsonaro de cara a las próximas elecciones presidenciales de Brasil, una decisión que derivó en tensiones diplomáticas con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Posteriormente, también participó en Lima de la toma de posesión de Keiko Fujimori.

Javier Milei viajó a Brasil para respaldar a Flávio Bolsonaro de cara a las próximas elecciones presidenciales. Foto: REUTERS

Desde el entorno presidencial sostienen que la construcción de alianzas ideológicas regionales forma parte de la denominada “batalla cultural” que Milei impulsa desde su llegada a la política nacional.

Abelardo de la Espriella asume en Colombia y recibe el apoyo de Milei

Una vez concluidas las actividades en Quito, Milei y su comitiva se trasladarán a Cali para asistir a la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella, uno de los nuevos referentes de la derecha latinoamericana.

La ceremonia tendrá una particularidad: no se realizará en Bogotá, como marca la tradición institucional colombiana, sino en Cali. La decisión fue tomada por el mandatario electo con el objetivo de mostrar cercanía con una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado y el narcotráfico, además de enviar una señal de respaldo a las Fuerzas Militares desde el inicio de su gestión.

Javier Milei y su comitiva se trasladarán a Cali para asistir a la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella. Foto: REUTERS

La presencia del presidente argentino representa una ratificación del apoyo político que ya había expresado durante la campaña electoral. Tras el triunfo de De la Espriella en el balotaje frente al candidato respaldado por Gustavo Petro, Iván Cepeda, Milei celebró públicamente el resultado.

“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”, sostuvo en sus redes sociales luego de la victoria de su aliado. Y agregó: “Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”.

Qué líderes podrían reunirse con Milei en la asunción de Cali

La visita a Colombia podría convertirse también en una nueva foto política de la denominada “nueva derecha” latinoamericana. Al igual que ocurrió durante la asunción de Fujimori en Perú, se espera la presencia de varios presidentes y dirigentes alineados con ese espacio político.

Javier Milei junto a Keiko Fujimori, la flamante presidenta de Perú. Foto: EFE

Entre los nombres que podrían participar figuran Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; José Antonio Kast, de Chile; Nayib Bukele, de El Salvador; Nasry Asfura, de Honduras; Luis Abinader, de República Dominicana; Laura Fernández, de Costa Rica; y José Raúl Mulino, de Panamá.

En ese contexto, Milei reivindicó recientemente el avance regional de los gobiernos y movimientos afines a sus ideas. “Cuando yo arranqué esta carrera en el 2021, había un solo país azul y todo era rojo. Hoy es mayoritariamente azul”, afirmó durante una entrevista con LN+. “Yo vengo de la batalla cultural. Yo miro el tablero del mundo. Fíjese cómo los hechos me van dando la razón”, concluyó el presidente.

Con esta nueva gira por Quito y Cali, Milei buscará reforzar tanto los vínculos diplomáticos de la Argentina como su posicionamiento dentro de una red de líderes que comparten una agenda centrada en el libre mercado, la seguridad y la confrontación con los proyectos políticos identificados con la izquierda en la región.