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Donald Trump advirtió que Irán tiene una “última oportunidad” para firmar “un buen acuerdo” que termine con la guerra

El presidente de Estados Unidos afirmó que, en caso de no llegar a buen puerto con Teherán, “no habrá más oportunidades”.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Donald Trump, advirtió que las negociaciones en curso con Irán representan la “última oportunidad” para que un “buen” acuerdo.
Donald Trump, advirtió que las negociaciones en curso con Irán representan la “última oportunidad” para que un “buen” acuerdo. Foto: REUTERS
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que las negociaciones en curso con Irán representan la “última oportunidad” para que Teherán alcance un “buen” acuerdo que permita poner fin a la guerra.

“Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de otros países (...) Todos querían dar una última oportunidad a este proceso”, dijo Trump en conversación con periodistas en el Despacho Oval.

Y añadió: “Es una última oportunidad. Es la última ocasión que tiene (Irán) para firmar un buen documento”. Además, el mandatario insistió en que “si esto no sucede, no habrá más oportunidades”.

Por otro lado, en su red Truth Social, amenazó: “Nada llega a Irán a menos que nosotros lo permitamos, y nada pasará a menos que se alcance un acuerdo o se produzca una rendición total”.

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Versiones cruzadas entre Irán y Estados Unidos por la guerra en Medio Oriente

Horas antes, Trump anunció que Washington y Teherán reiniciarían este lunes unas negociaciones de paz que permanecen estancadas en medio de la reciente escalada en la guerra, que ya cumplió cinco meses sin indicios de un acuerdo que deje satisfechas a ambas partes.

Sin embargo, fuentes diplomáticas iraníes desmintieron que mantengan negociaciones con Estados Unidos y advirtieron que, por ahora, solo dialogan con Omán sobre las garantías para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto pasaba el 20% del crudo mundial.

El republicano, que ya se quejó de la actitud “hipócrita” de Irán, reiteró a la prensa en la Casa Blanca que las conversaciones están teniendo lugar a petición de Teherán, que “no quería sufrir un ataque, por lo que manifestó su deseo de dialogar”.

“Queremos hablar sobre el estrecho pero, desde mi punto de vista, y esto es lo más importante, queremos hablar sobre la desnuclearización de Irán”, añadió.

Trump pidió hablar "sobre la desnuclearización de Irán”. Foto: EFE

En tanto, Trump detalló que la primera fase de las conversaciones “consiste en la apertura del estrecho (de Ormuz). La segunda fase será la desnuclearización, lo cual llevará algún tiempo. Pero nos mantenemos firmes en este punto: no pueden tener armas nucleares”, repitió.

A pesar de que ambas partes firmaron el pasado 17 de junio un documento para poner fin a la guerra y abrir un proceso de paz de dos meses, los ataques cruzados se reanudaron, lo que llevó a que Teherán declarara cerrado el estratégico Ormuz y Trump ordenara reimponer el cerco naval a las costas de Irán.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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