Virgo: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 12 de octubre de 2026

Virgo, signo de Tierra regido por Mercurio, recibe hoy 12 de octubre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Debes tratar de dejar de ser el centro de atención, piensa bien las palabras antes de decirlas. Será mejor que seas más medido. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Virgo en el amor hoy

Todo será un sí en la relación. Aumentará la vida sexual en la pareja y habrá más ganas de tu parte.

Salud y energía de Virgo este día 12 de octubre de 2026

Nada negativo te pasará durante este período. Disfruta de las cosas que te rodean y de tu buena salud, y no te excedas con los dulces.

Horóscopo laboral de Virgo para hoy

Deberás redoblar los esfuerzos en la administración de tus recursos económicos porque el camino no parecerá demasiado claro.

¿Cuáles son las fechas de Virgo? Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.

El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Virgo? Virgo pertenece al elemento Tierra.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.

Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.

Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.

Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Virgo? Virgo es más compatible con Tauro, Capricornio, Cáncer. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Virgo? El número de la suerte de Virgo es el 5.