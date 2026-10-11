“Atención a los incautos”: Diego Guelar cuestionó los dichos de Donald Trump tras el incidente con un petrolero en Ormuz

Diego Guelar cuestionó a Trump tras el incidente con un petrolero en Ormuz. Foto: Efe, Canal 26

El exembajador argentino Diego Ramiro Guelar cuestionó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que Irán informara que un superpetrolero se había incendiado al chocar contra una mina marítima en el estrecho de Ormuz. A través de sus redes sociales, el diplomático advirtió sobre las declaraciones del mandatario estadounidense, quien había anunciado que las principales rutas internacionales de navegación de ese paso habían sido despejadas de minas.

La advertencia de Diego Guelar sobre las declaraciones de Donald Trump

En su cuenta de X, el exrepresentante diplomático argentino en Estados Unidos, Brasil y China compartió la información difundida por la Guardia Revolucionaria iraní y cuestionó las afirmaciones de Washington.

“Irán informó que un superpetrolero fue atacado y se incendió tras chocar con una mina marítima al salir del estrecho de Ormuz… ATENCIÓN a los incautos que crean las afirmaciones de Trump -que había ‘limpiado’ de minas el Estrecho-”, escribió Guelar.

El cuestionamiento apunta a las declaraciones realizadas por Trump el 25 de agosto, cuando aseguró que Estados Unidos había retirado las minas de las aguas internacionales del estrecho de Ormuz. Posteriormente, la Casa Blanca sostuvo que los corredores marítimos internacionales habían sido despejados.

Qué se sabe del superpetrolero incendiado en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este sábado que un buque cargado de petróleo crudo sufrió una explosión cuando intentaba abandonar el estrecho por una ruta que las autoridades iraníes consideran no autorizada.

Según la versión de Teherán, la embarcación había desconectado sus sistemas de navegación y posicionamiento antes de ingresar en una zona de riesgo.

La fuerza militar afirmó que el choque contra una mina provocó un incendio de grandes dimensiones, aunque no identificó el nombre del petrolero, su bandera ni a sus propietarios.

El episodio estuvo acompañado de nuevas advertencias de Irán contra los buques comerciales que incumplan las restricciones de navegación impuestas por el país.

La Guardia Revolucionaria aseguró que podría extender sus operaciones contra embarcaciones consideradas infractoras más allá del estrecho de Ormuz.