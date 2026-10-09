Quién es Navi Pillay, la histórica jueza que ganó el Nobel de la Paz 2026

Navi Pillay Foto: REUTERS

Navanethem “Navi” Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026 por su extensa defensa de los derechos humanos y su trabajo para fortalecer la justicia internacional. La jurista sudafricana fue reconocida por enfrentar el apartheid, investigar crímenes contra la humanidad y promover la resolución pacífica de los conflictos.

El anuncio fue realizado este viernes 9 de octubre en Oslo. El Comité Noruego del Nobel destacó sus esfuerzos para “promover la paz y el derecho internacional”, además de su integridad, valentía y compromiso con las víctimas.

Quién es Navi Pillay

Navi Pillay nació el 23 de septiembre de 1941 en Durban, Sudáfrica, dentro de una familia de origen tamil indio. Su juventud estuvo marcada por el apartheid, el sistema de segregación racial que condicionaba la vida de la población no blanca del país.

Desde el comienzo de su carrera se dedicó a defender a activistas perseguidos por luchar contra el apartheid. En 1967 fundó su propio estudio jurídico, en un contexto en el que las mujeres y las personas racializadas enfrentaban enormes obstáculos para ejercer la profesión.

Navi Pillay Foto: REUTERS

Pillay también estudió en la Universidad de Harvard, donde obtuvo un doctorado en Ciencias Jurídicas en 1988. Su formación y trayectoria la llevaron a convertirse en una de las especialistas más reconocidas del mundo en derechos humanos.

La carrera que llevó a Navi Pillay al Nobel de la Paz

En 1995, Navi Pillay fue designada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica. Posteriormente se incorporó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde llegó a ocupar la presidencia.

Su trabajo en ese organismo resultó fundamental para establecer que la violencia sexual y las violaciones podían ser consideradas crímenes contra la humanidad o actos de genocidio.

Más adelante se desempeñó como jueza de la Corte Penal Internacional. Entre 2008 y 2014 fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, uno de los cargos internacionales más importantes en la protección de las libertades fundamentales.

También presidió la comisión independiente de investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado y participó como jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia.

Por qué Navi Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026

El Comité Noruego del Nobel reconoció a Pillay como una figura decisiva en la construcción de un sistema internacional capaz de investigar abusos, proteger a las víctimas y responsabilizar a quienes cometen crímenes graves.

Navi Pillay Foto: REUTERS

La distinción cobra especial relevancia en un escenario marcado por el aumento de las guerras y los cuestionamientos a las instituciones internacionales. Con su elección, el comité resaltó que la paz también depende de la justicia, el respeto por las leyes y la rendición de cuentas.

El Premio Nobel de la Paz 2026 representa la consagración de una trayectoria de más de cinco décadas. Desde la lucha contra el apartheid hasta su participación en los principales tribunales internacionales, Navi Pillay convirtió la defensa de los derechos humanos en el eje central de su vida profesional.