comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Quién es Navi Pillay, la histórica jueza que ganó el Nobel de la Paz 2026

Navi Pillay fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2026 por su defensa de los derechos humanos y su aporte a la justicia internacional. Quién es la histórica jueza sudafricana que luchó contra el apartheid.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Navi Pillay
Navi Pillay Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Navanethem “Navi” Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026 por su extensa defensa de los derechos humanos y su trabajo para fortalecer la justicia internacional. La jurista sudafricana fue reconocida por enfrentar el apartheid, investigar crímenes contra la humanidad y promover la resolución pacífica de los conflictos.

El anuncio fue realizado este viernes 9 de octubre en Oslo. El Comité Noruego del Nobel destacó sus esfuerzos para “promover la paz y el derecho internacional”, además de su integridad, valentía y compromiso con las víctimas.

Quién es Navi Pillay

Navi Pillay nació el 23 de septiembre de 1941 en Durban, Sudáfrica, dentro de una familia de origen tamil indio. Su juventud estuvo marcada por el apartheid, el sistema de segregación racial que condicionaba la vida de la población no blanca del país.

Desde el comienzo de su carrera se dedicó a defender a activistas perseguidos por luchar contra el apartheid. En 1967 fundó su propio estudio jurídico, en un contexto en el que las mujeres y las personas racializadas enfrentaban enormes obstáculos para ejercer la profesión.

Contenido Recomendado

La frase de Donald Trump para redoblar su exigencia de ganar el Nobel de la Paz:“Resolví ocho guerras”

La frase de Donald Trump para redoblar su exigencia de ganar el Nobel de la Paz: “Resolví ocho guerras”

El Premio Nobel de la Paz, el detonante para que Donald Trump reclame Groenlandia:el freno de la Unión Europea a Estados Unidos

El Premio Nobel de la Paz, el detonante para que Donald Trump reclame Groenlandia: el freno de la Unión Europea a Estados Unidos
Premio Nobel de la Paz
Navi Pillay Foto: REUTERS

Pillay también estudió en la Universidad de Harvard, donde obtuvo un doctorado en Ciencias Jurídicas en 1988. Su formación y trayectoria la llevaron a convertirse en una de las especialistas más reconocidas del mundo en derechos humanos.

La carrera que llevó a Navi Pillay al Nobel de la Paz

En 1995, Navi Pillay fue designada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica. Posteriormente se incorporó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde llegó a ocupar la presidencia.

Su trabajo en ese organismo resultó fundamental para establecer que la violencia sexual y las violaciones podían ser consideradas crímenes contra la humanidad o actos de genocidio.

Más adelante se desempeñó como jueza de la Corte Penal Internacional. Entre 2008 y 2014 fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, uno de los cargos internacionales más importantes en la protección de las libertades fundamentales.

También presidió la comisión independiente de investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado y participó como jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia.

Por qué Navi Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026

El Comité Noruego del Nobel reconoció a Pillay como una figura decisiva en la construcción de un sistema internacional capaz de investigar abusos, proteger a las víctimas y responsabilizar a quienes cometen crímenes graves.

Premio Nobel de la Paz
Navi Pillay Foto: REUTERS

La distinción cobra especial relevancia en un escenario marcado por el aumento de las guerras y los cuestionamientos a las instituciones internacionales. Con su elección, el comité resaltó que la paz también depende de la justicia, el respeto por las leyes y la rendición de cuentas.

El Premio Nobel de la Paz 2026 representa la consagración de una trayectoria de más de cinco décadas. Desde la lucha contra el apartheid hasta su participación en los principales tribunales internacionales, Navi Pillay convirtió la defensa de los derechos humanos en el eje central de su vida profesional.

Premio Nobel de la PazSudáfrica
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Tensión al límite entre Argentina y Chile:un buque rumbo a Malvinas podría desatar un conflicto

    Tensión al límite entre Argentina y Chile: un buque rumbo a Malvinas podría desatar un conflicto

  2. A pocos días del balotaje, la Justicia de Brasil ordenó la detención del hermano de Flávio Bolsonaro

    A pocos días del balotaje, la Justicia de Brasil ordenó la detención del hermano de Flávio Bolsonaro

  3. Ya buscan 2 voluntarios para trabajar 6 meses en una isla desierta de Irlanda:ofrecen alojamiento y comida durante la estadía

    Ya buscan 2 voluntarios para trabajar 6 meses en una isla desierta de Irlanda: ofrecen alojamiento y comida durante la estadía

  4. La isla prohibida en el medio del océano Índico:el misterio de Sentinel del Norte, el territorio donde nadie es bienvenido

    La isla prohibida en el medio del océano Índico: el misterio de Sentinel del Norte, el territorio donde nadie es bienvenido

  5. El Premio Nobel de la Paz, el detonante para que Donald Trump reclame Groenlandia:el freno de la Unión Europea a Estados Unidos

    El Premio Nobel de la Paz, el detonante para que Donald Trump reclame Groenlandia: el freno de la Unión Europea a Estados Unidos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Argentina acelera la llegada de los F-16:cuándo estarán los 24 cazas y qué papel tendrán Córdoba y Tandil

Argentina acelera la llegada de los F-16: cuándo estarán los 24 cazas y qué papel tendrán Córdoba y Tandil

La Corte Suprema se reunirá por la Ley de Tierras y podría restablecer las restricciones a la compra de campos

El Gobierno busca frenar la sesión sobre la Ley de Tierras y negocia cambios a proyectos de Malvinas y el Presupuesto 2027

AMIA, DAIA y OSA homenajearon a las víctimas israelíes del 7 de octubre e inauguraron el Espacio Familia Bibas

Economía

ANSES paga este viernes 9 de octubre antes del feriado:quiénes cobran según la terminación del DNI

ANSES paga este viernes 9 de octubre antes del feriado: quiénes cobran según la terminación del DNI

YPF pagará USD 430 millones para quedarse con el control total de YPF Luz

ARCA prorrogó Ganancias 2025:nueva fecha límite para presentar la declaración jurada

Crisis en la industria cárnica:un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados

Internacionales

Quién es Navi Pillay, la histórica jueza que ganó el Nobel de la Paz 2026

Quién es Navi Pillay, la histórica jueza que ganó el Nobel de la Paz 2026

Tras la fallida ejecución de Christa Pike, el Pentágono trasmitirá en directo el fusilamiento del exsoldado Nidal Hasan

Delcy Rodríguez sigue la tradición de Nicolás Maduro y adelantó la Navidad en Venezuela:se celebrará el 1 de noviembre

A pocos días del balotaje, la Justicia de Brasil ordenó la detención del hermano de Flávio Bolsonaro