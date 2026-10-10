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La cantidad de empresas con trabajadores registrados cayó desde que asumió Milei: el reporte oficial

En julio se registraron 948 empleadores menos que en junio y la cantidad de firmas con trabajadores registrados acumula 18 meses consecutivos de retroceso.

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Aumenta la cantidad de empresas cerradas en Argentina.
Aumenta la cantidad de empresas cerradas en Argentina. Foto: Captura DW
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La cantidad de empresas empleadoras con trabajadores registrados volvió a caer en julio y acumuló una reducción de 32.290 unidades desde noviembre de 2023, el mes previo a la asunción de Javier Milei. Según los últimos datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el país contabilizó 480.067 empleadores activos en el séptimo mes de 2026, frente a los 512.357 registrados antes del cambio de Gobierno.

El retroceso se mantuvo durante 18 meses consecutivos. En la comparación mensual, julio terminó con 948 empleadores menos que junio, cuando el registro alcanzaba las 481.015 unidades. La diferencia representa una caída del 0,2% en un mes y prolonga una tendencia negativa que comenzó en febrero de 2025. <Cite refs={[“turn613328search1″,“turn613328search11″]}/>

Cuántas empresas se perdieron durante el gobierno de Milei

La comparación interanual también mostró un resultado negativo. Entre julio de 2025 y el mismo mes de 2026, la cantidad de empleadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo disminuyó en 15.475 unidades, una contracción del 3,1%.

Si se toma como referencia diciembre de 2025, cuando había 489.749 empleadores registrados, la reducción durante los primeros siete meses de 2026 llegó a 9.682 unidades, casi un 2% del total con el que había terminado el año anterior.

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En el acumulado desde noviembre de 2023, la cantidad de empleadores pasó de 512.357 a 480.067 y la diferencia equivale a una caída del 6,3%. Sin embargo, la cifra corresponde a la evolución del registro de empleadores con personal cubierto por el sistema de riesgos del trabajo y no permite establecer por sí sola cuántas empresas cerraron sus puertas de manera definitiva.

Superintendencia de Riesgos del Trabajo cuántas empresas cerraron durante el gobierno de milei
Oficina de la SRT. Foto: Argentina.gob.ar

Qué advierte la SRT sobre las bajas de empleadores

El propio organismo introduce una salvedad importante al interpretar las estadísticas. Según la SRT, una reducción de los empleadores cubiertos puede responder a cierres efectivos, reorganizaciones empresariales, cambios de CUIT, modificaciones en las nóminas, rescisión de contratos o cambios en la modalidad de organización laboral.

Por ese motivo, el organismo advierte que “la estadística de cobertura no permite atribuir una causa específica a cada baja”. El dato refleja una reducción en la cantidad de unidades empleadoras registradas, pero no constituye por sí mismo un relevamiento de empresas que dejaron de existir ni permite atribuir cada caso a una causa económica determinada.

La distinción también resulta relevante para analizar el tamaño de las unidades afectadas. En su información estadística, la SRT señaló que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, los empleadores de entre uno y cinco trabajadores explicaron aproximadamente el 87% de la reducción en la cantidad de empleadores, aunque representaron cerca del 10% de la caída de trabajadores cubiertos. Esto muestra que la baja en el número de firmas no se traduce automáticamente en una pérdida proporcional de puestos laborales.

Aumentaron las cifras de cierre de empresas Foto: NA

La comparación con la pandemia

El reporte de la SRT se puso en perspectiva con la evolución registrada durante la pandemia de coronavirus. En febrero de 2020 había 508.187 empresas empleadoras y para septiembre de 2021, el número había descendido a 486.782: una reducción de 21.405 unidades durante ese período.

Desde noviembre de 2023 hasta julio de 2026, en cambio, la diferencia acumulada llegó a 32.290 empleadores. La caída actual es mayor en términos absolutos, aunque ambas comparaciones abarcan períodos de distinta duración y no permiten concluir, sin analizar las tasas de variación y las causas, que se trate de fenómenos equivalentes.

Los datos de julio confirman así la continuidad de la contracción en la cantidad de empleadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo. La serie oficial permite dimensionar la caída acumulada durante la gestión de Milei, pero no alcanza por sí sola para determinar cuántas firmas cerraron definitivamente ni para establecer las causas de cada baja.

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