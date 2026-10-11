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El huracán Simón azota a México: cambió de trayectoria y permanecerá más tiempo frente a las costas del Pacífico

Las autoridades señalaron que los efectos de Simón se prolongarán hasta el lunes, incluyendo “vientos intensos, oleaje elevado y marea de tormenta”.

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Personas transitan por una calle inundada mientras el huracán Simón se acerca a la costa del Pacífico mexicano.
Personas transitan por una calle inundada mientras el huracán Simón se acerca a la costa del Pacífico mexicano. Foto: REUTERS
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El huracán Simón, categoría 4, cambió su trayectoria y permanecerá más tiempo frente a las costas de Jalisco, en el oeste de México, por lo que sus efectos en la región se prolongarán hasta el lunes, según informaron este domingo autoridades locales.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, detalló en un mensaje a medios que el huracán se encuentra “muy cerca de las costas mexicanas” y se prevé que continúe frente al litoral, a la altura de Cabo Corrientes, Jalisco, hasta el lunes.

El cambio de trayectoria modifica el pronóstico previo, que contemplaba que Simón tocara tierra este domingo.

Huracán Simón en México
El huracán Simón, categoría 4, cambió su trayectoria y permanecerá más tiempo frente a las costas mexicanas. Video: EFE

Sin embargo, las autoridades no descartan que el huracán aún pueda impactar el territorio mexicano durante la jornada. “Les pedimos no bajar la guardia”, enfatizó.

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Velázquez añadió que los efectos de Simón se prolongarán hasta el lunes, incluyendo “vientos intensos, oleaje elevado y marea de tormenta”, especialmente en la costa norte de Jalisco, al sur de Puerto Vallarta.

La funcionaria recordó además que se mantienen suspendidas las actividades no esenciales en 24 municipios de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

Jalisco, la zona más afectada por el huracán Simón

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a los habitantes de las zonas costeras de esos cuatro estados a permanecer en sus viviendas o refugios ante la proximidad de Simón.

Un perro nadando en una calle inundada mientras el huracán Simón se acerca a la costa del Pacífico mexicano.
Un perro nadando en una calle inundada mientras el huracán Simón se acerca a la costa del Pacífico mexicano. Foto: REUTERS

La dependencia advirtió que en Jalisco se esperan las condiciones más severas, con rachas de viento de hasta 250 kilómetros por hora, olas de hasta diez metros y una marea de tormenta de hasta 2,5 metros, además de lluvias extraordinarias.

“La fuerza del viento y la lluvia cesan de forma repentina y engañosa, generando una aparente calma que no significa que el peligro haya terminado”, advirtió la autoridad, en un comunicado.

A las 9:00 (hora local), Simón presentaba vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora con rachas de 280, mientras se desplazaba hacia el noroeste a once kilómetros por hora, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El centro del huracán se localizó aproximadamente a 105 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo (estado de Colima), y a 140 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes (Jalisco).

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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