Escándalo en Cuba: una ministra dijo que los “mendigos” de su país eran gente disfrazada y tuvo que renunciar

Se trata de Marta Elena Feitó, que debió abandonar la cartera del Trabajo luego de que sus dichos generasen la indignación del arco político y el propio Díaz-Canel la reprobara en público.

Pobreza en Cuba. Foto: Reuters.

La ahora ex ministra del Trabajo cubana, Marta Elena Feitó, renunció este martes a su cargo, tan solo un día después de declarar ante el Parlamento de su país que en Cuba no existen mendigos, sino gente “disfrazada”, lo que generó que el propio presidente del Estado, Miguel Díaz-Canel, reprobara sus dichos en público.

Feitó renunció tras reconocer sus “errores”, según se dio a conocer en una nota oficial que fue leída en el noticiero nocturno de la televisión estatal de la isla, vinculados con su reciente participación en una comisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo que es el Parlamento unicameral.

La ex ministra del Trabajo de Cuba, Marta Elena Feitó. Foto: Captura de video.

La renuncia fue inmediatamente aceptada por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) que equivale a ser el único legal en ejercicio y también por el Consejo de Estado. La aceptación se basó en su “falta de objetividad y sensibilidad”, al abordar este tema clave para la sociedad cubana.

La renuncia quedó aceptada “a partir de la falta de objetividad y sensibilidad con que abordó temas que centran hoy la gestión política y gubernamental, enfocada en atender fenómenos reales y nunca deseados por nuestra sociedad”.

¿Qué dijo la ex ministra del Trabajo que generó su renuncia?

Feitó se desempeñaba como líder del Ministerio del Trabajo cubano desde el 2019, en el inicio mismo del primer mandato de Díaz-Canel. Además, es integrante del Comité Central del PCC.

Lo que ella pronunció generó indignación en las esferas más altas de su propio partido y en dirigentes en general de Cuba, además de enojar a la disidencia del país.

“Cuando usted le mira las manos, le mira las ropas que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos, no son mendigos. En Cuba no hay mendigos”, había pronunciado la ahora ex ministra.

La ex ministra del Trabajo y su discurso donde asegura que "en Cuba no hay mendigos". Video: X/@eltoquecom

Pese al exabrupto, su intervención no fue reprobada por los diputados presentes, todos militantes del PCC o miembros de organizaciones afines.

En su alocución, Feitó aseguró que quienes simularían ser mendigos “encontraron un modo de vida fácil para ganar dinero y no trabajar con las formalidades que corresponden”.

Y agregó que quienes limpian parabrisas, juntan ese dinero para comprar bebidas alcohólicas, por lo que instó a la ciudadanía a “no bajar la ventanilla” de sus automóviles para no tener que darles dinero.

En esa misma línea, afirmó que no existen personas que busquen comida en los basureros: “Esas personas están recuperando materia prima y lo que son, son ilegales del trabajo por cuenta propia (autónomos) que están violando el fisco”.

El enojo de Díaz-Canel en público que generó la renuncia de Feitó

Las frases de Feitó hicieron eco de inmediato en el presidente cubano, Díaz-Canel, quien expresó su “desacuerdo” durante otra comisión parlamentaria, pero sin nombrar de forma directa el apellido de Feitó.

“No comparto algunos criterios emitidos en la comisión sobre este tema (...) es contraproducente emitir juicios como esos (...) No se defiende a la revolución cuando ocultamos los problema que tenemos”, dijo el mandatario al respecto.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Foto: Reuters

“Desde el Partido y desde el Gobierno trabajamos para abordar todos los problemas (...) Somos servidores públicos, diputados que representamos al pueblo, y no podemos actuar con soberbia ni prepotencia, desconectados de las realidades que vivimos”, lanzó el presidente, palabras que resonaron fuerte y que ocasionaron la salida del Gobierno de la actual ex ministra.