Donald Trump y nuevas amenazas contra Cuba. Foto: Grok.

Otra amenaza por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que dijo que “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato”, aunque añadió que primero terminará el “trabajo” en Irán.

Las palabras del republicano resonaron fuerte en su intervención como principal orador en una cena privada organizada por el Forum Club en West Palm Beach, Florida, en donde aseveró que, finalizadas las operaciones en Medio Oriente, tiene intenciones de ordenar el traslado del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia el Caribe.

Cuba se ve amenazada por Trump. Foto: Google.

Cuba: ¿un nuevo conflicto bélico a la vista?

Lo que dijo Trump frente a líderes políticos y empresarios es que la nave podría detenerse “a unos 100 metros de la costa” de Cuba, desde donde los ciudadanos cubanos dirían “muchas gracias, nos rendimos”.

Esta advertencia/amenaza se dio el pasado viernes, día en que Washington redobló las sanciones contra el país caribeño, donde se ven afectadas áreas estratégicas como la energía, la defensa, la minería y los servicios financieros.

Estas palabras de Trump fueron apoyadas por el secretario de Estado, Marco Rubio (de ascendencia cubana), que acusó a La Habana de facilitar la presencia de inteligencia de los “adversarios” de Estados Unidos, algo que la gestión Trump “no lo tolerará”.

En línea con la posición del Poder Ejecutivo, el Senado de Estados Unidos desestimó una iniciativa impulsada por legisladores demócratas que pretendía restringir la capacidad del presidente para autorizar eventuales acciones militares sobre territorio cubano.

Donald Trump y sus amenazas contra Cuba. Foto: REUTERS

Desde comienzos de año, la Casa Blanca ha incrementado su estrategia de presión, incluyendo un endurecimiento del bloqueo energético, mientras el presidente Trump ha deslizado en reiteradas ocasiones la posibilidad de impulsar un cambio de régimen en la isla.

De esta manera, la administración estadounidense sostiene una política de máxima presión, combinando señales militares con medidas económicas orientadas a impactar sobre sectores clave de la economía de Cuba.

Donald Trump al Congreso de Estados Unidos: “Las hostilidades con Irán han cesado”

Donald Trump se dirigió hacia los líderes del Congreso norteamericano y reveló que las hostilidades con Irán “han terminado”. El presidente de Estados Unidos habló en un contexto marcado por el vencimiento del plazo de 60 días establecido por una ley destinada a limitar el uso no autorizado de la fuerza militar.

“No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026”, escribió Trump en cartas similares dirigidas al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al senador republicano Chuck Grassley, presidente provisional del Senado. “Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado”, sostuvo el presidente estadounidense de acuerdo al reporte de las cadenas CBS News y NBC News.

“A pesar del éxito de las operaciones de Estados Unidos contra el régimen iraní y de los continuos esfuerzos por lograr una paz duradera, la amenaza que Irán representa para Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas sigue siendo significativa”, añadió Trump, quien prometió mantener informados a los líderes del Congreso sobre los nuevos acontecimientos en Irán.