Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso este viernes la aplicación de nuevas sanciones orientadas a presionar al gobierno cubano, al considerar que “sigue representando una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional del país. Entre las medidas, instruyó sancionar a bancos extranjeros que mantengan vínculos con La Habana, además de reforzar las políticas migratorias.

Las disposiciones también apuntan a individuos relacionados con los sectores energético y minero, así como a quienes estén implicados en “graves abusos de derechos humanos”. Desde la administración estadounidense se acusa al gobierno cubano de implementar “políticas y prácticas diseñadas para perjudicar a Estados Unidos”, contrarias a “los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas”, de acuerdo con el decreto presidencial.

Trump refuerza las sanciones contra Cuba. Foto: REUTERS

Crece la tensión entre Washington y La Habana

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó que estas acciones de Washington son una reacción “al desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el 1 de mayo, encabezado por el general del Ejército Raúl Castro y el Presidente Miguel Díaz-Canel, y a la firma de seis millones de cubanas y cubanos (81% de la población mayor de 16 años) en defensa de la Patria amenazada militarmente, en denuncia del bloqueo recrudecido y del cerco energético”.

A estas medidas se suma el embargo vigente desde 1962. Además, Estados Unidos —que ha manifestado abiertamente su interés en un cambio de gobierno en la isla— impuso desde enero un bloqueo al suministro de petróleo, permitiendo únicamente el ingreso de un buque ruso. Incluso, Trump ha llegado a insinuar la posibilidad de una intervención militar, una opción rechazada por el canciller alemán, Friedrich Merz, y por otros países que abogan por una salida basada en el diálogo.

Tweet de Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Foto: X @BrunoRguezP

La relación entre Cuba y Estados Unidos hoy

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han estado marcadas durante décadas por tensiones políticas, económicas y diplomáticas. Desde el embargo impuesto en 1962, ambos países han mantenido una relación compleja, con periodos puntuales de acercamiento y otros de fuerte confrontación.

En la actualidad, los desacuerdos continúan principalmente en torno a las sanciones económicas, la situación política interna de la isla y las restricciones comerciales y financieras. Estos factores siguen influyendo en el vínculo bilateral y en el escenario regional del Caribe.