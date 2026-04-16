Lula da Silva alertó por una escalada global y cruzó a Donald Trump:

Lula da Silva, presidente de Brasil. Foto: Reuters (Adriano Machado)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó con dureza a su par de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que “no fue elegido emperador del mundo” y criticar su política exterior, en especial en relación con el conflicto con Irán.

En una entrevista publicada por el semanario alemán ‘Der Spiegel’, Lula sostuvo que Washington impulsa una escalada bélica cuyos costos recaen en los sectores más vulnerables a nivel global.

Según planteó el mandatario brasileño, “no puede amenazar a otros países constantemente con la guerra” y advirtió que el mundo “va camino de convertirse en un único escenario bélico”.

También, cuestionó el nivel de gasto militar global (estimado en unos 2,7 billones de dólares anuales) y lamentó que esos recursos no se destinen a combatir problemas estructurales como el hambre o analfabetismo.

Lula da Silva cuestionó el nivel de gasto militar global, estimado en unos 2,7 billones de dólares anuales. Foto: Reuters

En esa línea, Lula criticó la falta de avances diplomáticos para resolver los conflictos en Medio Oriente y comparó la situación internacional con “un barco sin capitán”.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, con amenazas y negociaciones intermitentes que mantienen en alerta a la comunidad internacional.

Críticas a la política de Estados Unidos en América Latina y el caso Cuba

En el plano regional, el presidente brasileño rechazó la política de Washington hacia América Latina: condenó el embargo a Cuba y cuestionó la injerencia estadounidense en Venezuela, al tiempo que reivindicó el principio de autodeterminación.

“La soberanía no se puede tocar”, manifestó el jefe de Estado, y comparó esas acciones con la invasión rusa a Ucrania, al señalar que ninguna potencia tiene derecho a intervenir en otros países.

Lula da Silva condenó el embargo a Cuba y cuestionó la injerencia estadounidense en Venezuela. Foto: Reuters (Norlys Perez)

Respecto de la situación venezolana, consideró que la dirigencia local debe avanzar hacia un proceso de pacificación y apertura democrática, y sostuvo que hubiera sido conveniente convocar a elecciones en un plazo breve tras un cambio de bando.

Sobre Cuba, explicó que Brasil no puede enviar petróleo debido a condicionamientos financieros vinculados a la petrolera estatal, pero expresó disposición a colaborar con ayuda humanitaria, como alimentos y medicamentos. Además, planteó la necesidad de que la isla reduzca su dependencia energética.

Lula da Silva explicó que Brasil no puede enviar petróleo debido a condicionamientos financieros. Foto: Reuters (Norlys Perez)

En cuanto a su agenda, Lula participará este domingo en la apertura de la Feria Industrial de Hannover junto al canciller alemán Friedrich Merz, en un evento donde Brasil será el país invitado.