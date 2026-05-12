Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció sus intenciones de restablecer conversaciones con Cuba y reconoció que mantendrá un encuentro con el Gobierno de aquel país, luego de que hubiera amenazado con “apoderarse” de la isla.

“¡Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar!”, ratificó Trump y confirmó así que hubo conversaciones entre La Habana y Washington.

Cabe recordar que el pasado 21 de abril, el gobierno cubano había confirmado que se daría un “encuentro” bilateral en su capital.

Donald Trump afirmó que mantendrá un diálogo con el Gobierno de Cuba. Foto: Reuters.

Hay que mencionar también que EEUU mantiene desde hace cuatro meses un bloqueo casi absoluto en cuanto al suministro de petróleo para Cuba, principalmente desde la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que tuvo lugar a principios de enero. Esto hizo que Caracas dejase de enviar crudo hacia la isla caribeña, lo que hizo que se empeorara la situación económica y, por ende, social de la población cubana.

Desde enero, EEUU solo permitió la llegada de un barco petrolero ruso a Cuba.

Sanciones contra Cuba

Las relaciones tirantes entre ambas naciones se ven enmarcadas entre amenazas y sanciones por parte de EEUU y exigencias que surgen desde La Habana.

La semana pasada, tres expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaron a través de un comunicado que el bloqueo que mantiene Estados Unidos es "una privación energética” de “consecuencias graves” en lo que respecta a los derechos humanos contra los habitantes cubanos.

En respuesta, también la semana pasada EEUU anunció nuevas sanciones contra el conglomerado de las fuerzas armadas cubanas, Gaesa, responsable de cerca del 40% de la economía del país.

Gaesa “está diseñada para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino únicamente en beneficio de su élite corrupta”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Y advirtió que “pueden esperarse nuevas medidas punitivas en los próximos días y semanas”.

Las calles de La Habana, capital de Cuba, reflejan la pobreza en el país. Foto: Reuters

Las medidas restrictivas impuestas contra GAESA también alcanzan a su titular, la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, quien asumió la conducción del conglomerado empresarial militar en 2022. Entre las sanciones dispuestas figuran el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, el bloqueo de bienes y la prohibición de mantener operaciones comerciales o financieras con ciudadanos y compañías de Estados Unidos.

De acuerdo con una orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo, Cuba continúa siendo considerada por Washington como “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense, pese a su cercanía geográfica con el estado de Florida.