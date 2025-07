Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Las claves que convirtieron a India en la tercera potencia mundial y que son un ejemplo para Argentina

El crecimiento del mercado de capitales, la urbanización, ventaja demográfica, las reformas estructurales y los buenos números macroeconómicos fueron algunos de los factores que llevaron al país asiático a la cima de la economía mundial.

India. Foto: Unsplash.

En la primera mitad de 2025, la India superó a Japón y se convirtió en la cuarta economía más grande del mundo. Para 2028, estiman que supere también a Alemania y se quede con el tercer lugar en el ranking global.

El crecimiento del mercado de capitales, la urbanización, ventaja demográfica, las reformas estructurales y los buenos números macroeconómicos le dan una base firme para sostener dicho ritmo.

En este contexto, el equipo de Foresighting en Markets and Markets (MnM) finalizó un estudio sobre el futuro de India, donde analizó las grandes tendencias que van a empujar el crecimiento económico.

Las 10 grandes tendencias que impulsan el crecimiento económico de la India

1- El crecimiento de la clase media

India. Foto: Unsplash.

Una parte importante del empuje económico vendrá de la clase media, que sumará más de 597 millones de personas entre 2015 y 2040. Este cambio demográfico representará más del 75% del aumento del gasto, generará nuevas oportunidades de consumo y sacará a millones de personas de la pobreza.

2- Diversificación industrial y comercial

La industria manufacturera recibe impulso de planes como “Make in India” y “Production-Linked Incentive”, que si bien no tuvieron resultados contundentes, lograron movilizar inversiones por más de 16.000 millones de euros y otorgar 1.100 millones de euros en incentivos en 14 sectores. India se propone superar los US$ 2 billones en exportaciones para 2030.

3- Indicadores macroeconómicos sólidos

En valores nominales, proyectan que alcance los US$ 30 billones para 2047, con una meta de crecimiento del PBI nominal de entre 9% y 10% por año. También, prevén una mejora en la relación entre ahorro bruto y PBI, que llegaría al 48% hacia 2036-37 si se mantiene la tendencia actual.

4- Industria automotriz

India. Foto: Unsplash.

El país, apodada la “Capital Mundial del Chofer“, proyecta sumar más de 3,3 millones de unidades a su capacidad de producción para 2030. Ese año, estiman que India producirá y venderá más de 7,5 millones de vehículos.

5- Industria química

India. Foto: Unsplash.

El sector químico indio se concentra en productos especializados, procesos sostenibles y soluciones de valor agregado. Hoy, ocupa el tercer puesto mundial en consumo de polímeros, el cuarto en producción de agroquímicos y el segundo en fabricación y exportación de tintes.

6- Los estados del billón de dólares

Gujarat, Maharashtra y Tamil Nadu se encaminan a alcanzar un PBI de US$ 1 billón cada uno para 2035. En conjunto, equivaldrían al tamaño económico de Emiratos Árabes Unidos, Suecia y Bélgica.

7- Mercado de capitales en expansión y oportunidades de inversión

Aunque solo el 6% del patrimonio de los hogares se destina hoy a acciones, India sigue despertando el interés de los inversores. Proyectan que el mercado bursátil siga en expansión y que el porcentaje de titulares de cuentas demat crezca del 11% en 2022 a cerca del 30% para 2035.

8- Salud

India. Foto: Unsplash.

India, apodada la “Capital Mundial del Cáncer y la Diabetes“, se perfila como uno de los países con mayor potencial en el sector salud. Para 2030, proyectan que este mercado llegue a los US$ 800.000 millones, impulsado por la expansión de la infraestructura sanitaria en ciudades medianas y pequeñas.

9- Tecnología

Para 2030, casi el 20% del PBI de India provendría del sector tecnológico, que ya supera en ritmo de crecimiento a industrias tradicionales como la agricultura y la manufactura. Este sector proyecta una tasa de crecimiento anual del 9% hasta esa fecha.

10- Urbanización e infraestructura en expansión

Estos procesos ampliarán los mercados, aumentarán la productividad, atraerán inversiones y generarán millones de empleos. Actualmente, la tasa de urbanización es del 36%, pero se espera que supere el 50% en la próxima década. Se proyecta que estas zonas urbanas aporten cerca del 70% del PBI para 2036.