Japón afirmó que es “altamente probable” que los uruguayos con nuevo pasaporte no puedan ingresar al país

La Embajada japonesa en Uruguay señaló que los ciudadanos “deberán sin excepción consultar con la sección consular antes de realizar el viaje independientemente de si poseen nacionalidad uruguaya o ciudadanía legal”.

Pasaporte Foto: Freepik

La Embajada de Japón en Uruguay aseguró este lunes en un comunicado que es “altamente probable” que a los uruguayos que viajen a ese país con pasaportes emitidos a partir del 16 de abril les sea negado el ingreso.

“A quienes viajen a Japón con pasaporte uruguayo emitido a partir del 16 de abril de 2025 es altamente probable que les sea negado el ingreso al país. Por esta razón deberán sin excepción consultar con la sección consular de la Embajada antes de realizar el viaje independientemente de si poseen nacionalidad uruguaya o ciudadanía legal”, detalla el texto.

Pasaporte de Uruguay. Foto: EL PAÍS URUGUAY.

Alemania y Francia tampoco permiten el ingreso a uruguayos

El pasado 9 de julio, el embajador de Alemania en Uruguay, Stefan Duppel, detalló en su cuenta de la red social X que su país no permitiría el ingreso de uruguayos que tengan pasaportes emitidos luego del 23 de abril de este año, debido a que estos no indican el lugar de nacimiento de las personas.

“Atención: poseedores de pasaportes. Los pasaportes emitidos después del 23/04/2025 no indican el lugar de nacimiento. Ahora no se puede entrar a Alemania con estos pasaportes, ni siquiera para estancias cortas. Actualmente, no se aceptan solicitudes de visa con dicho pasaporte”, escribió.

Por su parte, Francia tampoco se encuentra aceptando por el momento solicitudes de visado con el nuevo modelo de pasaportes.

Problemas con los pasaportes uruguayos Foto: Unsplash

Por qué Alemania, Francia y Japón decidieron negar el ingreso a ciudadanos uruguayos

Este año, el Ministerio del Interior de Uruguay dispuso una serie de modificaciones en la información consignada en los pasaportes comunes del país para cumplir con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), respecto a la seguridad jurídica de sus portadores.

Según detalló en ese momento, las modificaciones en la información de los pasaportes expedidos por la Dirección Nacional de Identificación Civil proporcionan “mayor claridad sobre el vínculo jurídico entre el portador del pasaporte y el Estado uruguayo”.

“Entre los principales cambios se encuentra la modificación del título: ‘Nacionalidad’, que pasará a denominarse: ‘Nacionalidad/Ciudadanía’, consignándose el código ‘URY’ tanto para ciudadanos naturales como legales. Esta medida permitirá una coincidencia entre el país emisor del documento y la ciudadanía de su titular”, detallaba el texto.

Otro cambio relevante, añadía la información, es “la eliminación del título: ‘Lugar de nacimiento’ de los pasaportes comunes, al no ser considerado obligatorio según el documento 9303 de la OACI”.

La restricción, que afecta a un estimado de 17.000 ejemplares ya entregados, generó complicaciones para los viajeros. Ante esta situación, el gobierno de Yamandú Orsi analiza una marcha atrás en la medida.