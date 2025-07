Opens in new window

Por rechazo masivo: Uruguay volverá a la “versión previa” de sus pasaportes

Así lo detalla un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que se destaca que esta cartera junto a la del Interior han consultado con expertos nacionales e internacionales.

Cambios tras la polémica Foto: EFE

El Gobierno de Uruguay informó de que a partir de este 1 de agosto volverá a la emisión de la “versión previa” de los pasaportes para sus ciudadanos ante la advertencia de Alemania, Francia y Japón de que con el nuevo documento, modificado en abril de este año, no sería posible la entrada para estadías largas.

Así lo detalla un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que se destaca que esta cartera junto a la del Interior han consultado con expertos nacionales e internacionales sobre la nueva versión y que la misma se encuentra en concordancia con la normativa vigente de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

“Desde que esa nueva versión fue instrumentada el pasado 16 de abril, no se ha recibido ninguna comunicación oficial de no aceptación de los nuevos pasaportes, documentos que están siendo utilizados por la ciudadanía desde entonces sin inconvenientes, para ingreso por motivos de turismo en Europa y en el mundo”, señala el documento.

Pasaporte Foto: Unsplash

Además, agrega que tras consultas mantenidas con Francia y Alemania han permitido determinar que es necesario mayor tiempo para que los mismos se pronuncien definitivamente sobre la nueva versión del pasaporte.

“Por ello, se ha decidido que a partir del próximo 1° de agosto se volverá a utilizar la versión del pasaporte previa a los cambios introducidos el 16 de abril, en el entendido“, continúa el comunicado.

Sin embargo, el Gobierno uruguayo remarca que continuará consultando a las organizaciones internacionales competentes, el sistema político nacional, la sociedad civil y otros actores relevantes, para que la futura adecuación del pasaporte cuente con su aprobación.

En tanto, los pasaportes emitidos entre el 16 de abril y el día de la fecha serán reemplazados en forma gratuita a través de un sistema escalonado que priorizará a quienes tengan previsto viajar al exterior próximamente (presentando documentación que así lo demuestre).

Cómo comenzó la polémica

El pasado 9 de julio, el embajador de Alemania en Uruguay, Stefan Duppel, detalló en su cuenta de la red social X que su país no permitiría el ingreso de uruguayos que tengan pasaportes emitidos luego del 23 de abril de este año, debido a que estos no indican el lugar de nacimiento de las personas.

“Atención: poseedores de pasaportes. Los pasaportes emitidos después del 23/04/2025 no indican el lugar de nacimiento. Ahora no se puede entrar a Alemania con estos pasaportes, ni siquiera para estancias cortas. Actualmente, no se aceptan solicitudes de visa con dicho pasaporte”, escribió.

Pasaporte de Uruguay. Foto: EL PAÍS URUGUAY.

En tanto, Francia tampoco se encuentra aceptando por el momento solicitudes de visado con el nuevo modelo de pasaportes.

Este año, el Ministerio del Interior de Uruguay dispuso una serie de modificaciones en la información consignada en los pasaportes comunes del país para cumplir con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), respecto a la seguridad jurídica de sus portadores.

Igualmente, La Embajada de Japón en Uruguay aseguró este lunes en un comunicado que es «altamente probable» que a los uruguayos que viajen a ese país con pasaportes emitidos a partir del 16 de abril les sea negado el ingreso.