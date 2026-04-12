El balneario pensado para argentinos Foto: Foto generada con IA Canal 26

Piriápolis no nació como otros balnearios del Río de la Plata. No fue el resultado del crecimiento espontáneo ni del turismo de masas. Fue, desde el primer día, el proyecto personal de un visionario, construido con una idea clara: crear un refugio elegante frente al mar que dialogara, cultural y afectivamente, con la Argentina. En ese plan, un hotel de lujo iba a convertirse en su símbolo más poderoso.

La historia comienza a fines del siglo XIX, cuando Francisco Piria, empresario, alquimista aficionado y adelantado a su tiempo, compró tierras frente a la costa de Maldonado. Donde otros veían cerros, piedras y litoral agreste, Piria imaginó avenidas, arquitectura monumental y un balneario inspirado en los grandes centros europeos.

Un fundador con una idea obsesiva

Francisco Piria, antiguo dueño del Palacio Piria

Francisco Piria concebía el turismo como una experiencia total. No solo pensaba en playas, sino en paisaje, urbanismo, símbolo y ritual social. Piriápolis fue diseñado desde cero, con trazado ordenado, rambla costera, castillos, hoteles y miradores.

Pero el proyecto tenía un público en mente muy concreto: la élite argentina. A comienzos del siglo XX, Buenos Aires vivía una etapa de expansión económica, cultural y social sin precedentes. Piria entendió antes que nadie que ese público necesitaba un destino cercano, sofisticado y exclusivo, sin cruzar el océano.

Así comenzó a construirse el vínculo entre Piriápolis y la Argentina, un lazo que se volvería indisoluble con la inauguración de su hotel más emblemático.

El Argentino Hotel: lujo, símbolo y homenaje

Argentino Hotel Piriápolis Foto: Wikipedia

Inaugurado en 1930, el Argentino Hotel no fue solo un establecimiento de hospedaje. Fue una declaración de intenciones. Su nombre no dejó lugar a dudas: era un homenaje explícito a los visitantes argentinos, que ya llegaban en masa al balneario y se habían convertido en su motor económico y cultural.

El edificio, monumental para su época, ofrecía comodidades inéditas en la región: amplios salones, vista panorámica al mar, casino, espacios de encuentro social y una arquitectura sobria que transmitía prestigio. Allí se alojaron políticos, artistas, empresarios y familias de alto perfil, tanto uruguayos como argentinos.

Para muchos viajeros de Buenos Aires, pasar el verano en Piriápolis era una extensión natural de la vida social porteña, pero con la tranquilidad y el encanto del paisaje uruguayo.

Un balneario que marcó una época

Durante varias décadas, Piriápolis fue sinónimo de elegancia y descanso. Antes del auge de Punta del Este, este balneario fue el epicentro del turismo de lujo en Uruguay. El Argentino Hotel funcionaba como su corazón: allí se realizaban cenas memorables, encuentros políticos informales y largas estadías veraniegas.

La relación con Argentina no fue solo turística. Fue cultural, afectiva y simbólica. Piriápolis se pensó como un puente entre ambas orillas, y el hotel representó esa idea mejor que cualquier discurso.

Con el paso del tiempo, otros destinos ganaron protagonismo y el balneario perdió parte de su esplendor inicial. Sin embargo, su esencia permanece intacta.

Piriápolis Foto: Wikipedia

Piriápolis hoy: historia viva frente al mar

Hoy, caminar por la rambla de Piriápolis es recorrer una ciudad donde el pasado todavía dialoga con el presente. El Argentino Hotel sigue en pie, imponente, recordando una época en la que viajar era un acto social y el lujo estaba asociado al tiempo, no a la velocidad.

En tiempos de turismo inmediato y destinos efímeros, Piriápolis ofrece algo distinto: historia, identidad y memoria. Y ese homenaje silencioso a los argentinos, grabado en el nombre de su hotel más icónico, sigue siendo parte de su ADN.

Porque algunos lugares no se construyen solo con cemento y vistas al mar, sino con ideas. Y Piriápolis fue, desde su origen, una idea adelantada a su tiempo.