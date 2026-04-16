Recep Tayyip Erdogan y Pedro Sánchez. Foto: EFE.

En torno a las nuevas tensiones diplomáticas referidas al conflicto en Medio Oriente, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, elogió públicamente al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su posicionamiento frente a la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza.

Las declaraciones del mandatario turco se produjeron en un contexto de creciente presión internacional sobre el gobierno israelí y reflejan el alineamiento de Ankara con las voces más críticas hacia Tel Aviv.

Erdogan elogia a Pedro Sánchez por su "firme postura" ante los ataques de Israel en Gaza. Video: Instagram / elsoberanomx.

Durante un discurso ante miembros del Parlamento de su partido, el AKP, Erdogan no solo destacó la postura de Sánchez, sino que también reforzó su retórica contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien cuestionó en reiteradas oportunidades por la conducción del conflicto.

“Desde aquí felicito sinceramente al presidente del Gobierno de España, Sánchez, quien ha mantenido una postura firme contra el carnicero de Gaza, (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu. Asimismo, felicito al amistoso pueblo español en nombre de mi país y de mi nación”, expresó el líder turco, en una declaración que refuerza los vínculos políticos entre Ankara y Madrid en este escenario internacional.

Las palabras de Erdogan se inscriben en una línea discursiva que ha mantenido desde el inicio de las hostilidades, caracterizada por duras críticas a Israel y por la denuncia de supuestas violaciones al derecho internacional humanitario. En este sentido, el mandatario aseguró que Israel no logrará “silenciar a los corazones valientes”, en referencia a quienes denuncian la situación humanitaria en Gaza.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Foto: EFE (Sarah Yenesel)

El presidente turco también acusó al gobierno israelí de intentar socavar los esfuerzos diplomáticos en la región, particularmente en relación con el alto el fuego alcanzado entre Irán y Estados Unidos.

Según Erdogan, cualquier avance hacia la paz en Oriente Medio será posible “a pesar del régimen sionista” de Israel, una afirmación que evidencia la profundidad de las diferencias políticas y estratégicas en la región.

“Seguiremos llamando opresor al opresor, criminal al criminal u asesino al asesino”, sostuvo, reafirmando su postura crítica hacia Netanyahu, a quien acusó en múltiples ocasiones de crímenes de guerra y genocidio en Gaza.

A pesar del tono confrontativo, Erdogan dejó abierta la puerta al diálogo internacional al referirse a las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. En ese marco, subrayó la importancia de priorizar los beneficios de la paz por sobre las tensiones coyunturales.

“Puede que haya desafíos. Pero cuando uno se centra en los beneficios de la paz, muchos de ellos pueden resolverse. Siempre estamos dispuestos a ser la voz de la paz y a liderar los esfuerzos por alcanzarla”, afirmó.