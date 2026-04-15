Home office; trabajo remoto. Foto: Unsplash.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, convocó al sector privado a una “alianza con el ‘home office’" durante el Mundial.

El llamado ocurrió durante la presentación del programa ‘Mundial Verde’, con el que el Gobierno de la capital de México plantea reducir el uso del auto, y con ello reducir las emisiones, además de contener la presión sobre la movilidad durante la Copa del Mundo.

Ciudad de México. Foto: Freepik.

“Hago una convocatoria a la iniciativa privada, a los empresarios, a todo el conjunto de actores económicos de la ciudad, para que podamos hacer una alianza con el ‘home office’, que se utilizó por necesidad cuando (ocurrió) la pandemia y después otra vez se abandonó”, señaló Brugada.

La mandataria capitalina indicó que también se está gestionando una posible suspensión de clases durante algunos días del evento para reducir el tráfico y mejorar la calidad del aire durante el torneo.

El Mundial en México

La Ciudad de México prevé una alta afluencia de visitantes, con eventos como el Fan Fest del Zócalo que esperan hasta 55.000 personas al día.

Estadio Azteca. Foto: Reuters

El 11 de junio, la capital mexicana será sede del partido inaugural del Mundial, en un contexto de restricciones viales que privilegiarán el acceso en transporte público, lo que anticipa presión sobre el sistema de movilidad en la zona.

El partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica en el emblemático estadio Azteca de la Ciudad de México.