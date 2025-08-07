“Cifras asombrosas”: Estados Unidos espera recibir 50.000 millones de dólares al mes por los aranceles de Donald Trump

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, indicó que “todos entienden que hay que venderle al consumidor estadounidense”.

Más dólares para la EEUU de Donald Trump Foto: REUTERS

Estados Unidos espera que el nuevo esquema de aranceles anunciado por Donald Trump y que comienza a regir este jueves a la gran mayoría de sus socios comerciales, genere ingresos mensuales en torno a los 50.000 millones de dólares.

El secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, dijo que en el mes anterior las arcas del Gobierno recibieron unos 30.000 millones de dólares por los gravámenes anunciados en abril por Trump, que impuso entonces tarifas base globales del 10%, junto a otras tasas “recíprocas” que luego pausó hasta su activación hoy.

En diálogo con Fox Business, Lutnick advirtió que con la entrada en vigor de las nuevas tasas a decenas de países “EEUU podría ver ganancias de hasta unos 50.000 millones de dólares al mes”.

El responsable de la cartera de comercio agregó que con los “gravámenes adicionales” del 200% a las farmacéuticas y del 100% a los semiconductores y chips anunciados recientemente por Trump “podría hacer que estos ingresos aumenten hasta el billón de dólares”, estimaciones que son puestas en duda por analistas.

“Estas son cifras asombrosas para Estados Unidos, y nadie está tomando represalias. Todos entienden que hay que venderle al consumidor estadounidense. El consumidor estadounidense es el factor más poderoso del planeta para la economía y Donald Trump lo está aprovechando para el beneficio del país”, afirmó Lutnick.

Donald Trump y la economía estadounidense Foto: REUTERS

Entran en vigor los aranceles de Donald Trump

La entrada en vigor este jueves de los nuevos aranceles “recíprocos” impulsados por el mandatario republicano recrudece la guerra comercial librada por el neoyorquino desde su regreso al poder en enero pasado.

“¡¡¡ES MEDIANOCHE!!! ¡MILES DE MILLONES DE DÓLARES EN ARANCELES ESTÁN ENTRANDO A ESTADOS UNIDOS!”, celebró Trump en su plataforma Truth Social.

A primera hora de hoy entraron en vigor tanto los aranceles acordados con Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, Unión Europea (UE), Corea del Sur y Pakistán, así como los gravámenes unilateralmente impuestos por Washington a los países con los que no cerró acuerdos, incluidos la India, Suiza, Sudáfrica o Venezuela.

Las nuevas tarifas van desde el 10% para países con los que EEUU tiene un superávit comercial, entre ellos Chile, Colombia o Argentina, hasta un 50% impuesto a Brasil en represalia por el trato “injusto” al expresidente Jair Bolsonaro.

La India también enfrentará un arancel extra del 25% por comprar crudo ruso, lo cual elevará su tasa al 50% a fines de agosto. Luego, los países con los aranceles más altos son Siria (41%), Laos (40%), Birmania (Myanmar) (40%) y Suiza (39%).

También están en vigor aranceles del 50% al acero, el aluminio y el cobre, junto con una tarifa general del 25% a los vehículos no fabricados en EEUU y varios de sus componentes clave (motores, transmisiones, electrónicos), con excepción de los contemplados en el acuerdo tripartito T-MEC con sus vecinos Canadá y México.