Horror en la guerra en Ucrania: denuncian la existencia de un catálogo ruso de adopción de huérfanos con colores de ojos y pelo

Las autoridades rusas al mando de Lugansk publicaron una base de datos de menores de edad con detalles para que sean adoptados en Rusia.

Se estima que más de 200.000 niños ucranianos fueron secuestrados por Rusia. Foto: Twitter/ @SaveukraineUs

Una fuerte denuncia aparece desde Ucrania contra Rusia, enfocada en los menores de edad, un tema más que delicado desde que comenzó el conflicto bélico en febrero de 2022.

La denuncia afirma que las autoridades de Lugansk, una región de Ucrania que fue anexionada por Rusia durante 2022, crearon una base de datos para la adopción de niños. Como si fuera poco, lo que alertó a distintas organizaciones es que allí se detallan colores de pelo y ojos, además de otras características.

Niños ucranianos. Foto: EFE

Nikolái Kuleba, director de Save Ukraine, expresó en sus redes sociales que “la forma en que describen a nuestros niños no se diferencia de un catálogo de esclavos. Esto es tráfico infantil del siglo XXI”.

La base de datos es accesible desde la web del Ministerio de Educación y Ciencia de la autoproclamada república y muestra un catálogo de hasta 294 niños huérfanos menores de 17 años.

Según Kuleba, la mayoría de los niños en la base de datos “nacieron antes de la ocupación de la región y tenían ciudadanía ucraniana”. Incluso “algunos de sus padres fueron asesinados por las autoridades que ocuparon el territorio, mientras que a otros simplemente les dieron documentos rusos para legalizar el secuestro”, añade.

Denuncian la existencia de un catálogo de niños ucranianos para adoptar tras la invasión rusa. Foto: Captura de pantalla

La web permite buscar a niños según su nombre, sexo, edad, presencia de hermanos, color de ojos, color de cabello y el tipo de tutela deseado. Los perfiles individuales también describen su estado de salud, la mayoría encontrándose en el grupo dos, que equivale a aquellos niños sin enfermedades crónicas, pero con deterioro funcional o factores de riesgo.

También ofrecen breves descripciones, como la de Alexéi: “Amable, sociable, interactúa activamente con sus compañeros. Trata a los adultos con respeto. Le encantan los deportes y los juegos activos”. Otro caso es el de Anguelina: “No es agresiva, es amable y compasiva. Está dispuesta a cumplir con las tareas. Si asume una, la lleva a cabo hasta el final. Toma la iniciativa para crear un ambiente acogedor en el aula. Es muy responsable con la limpieza del aula”.

A pesar de existir un apartado que describe el motivo de la ausencia de los padres del niño, éste siempre se encuentra sin rellenar, tal y como ha podido comprobar EFE.

Rusia secuestró niños ucranianos_NA

En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional de La Haya emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin y la comisionada para los Derechos de los Niños de Rusia, María Lvova-Belova, por deportar ilegalmente a Rusia a niños ucranianos desde los territorios anexionados.

Las autoridades rusas no han negado el desplazamiento de estos niños, defienden que lo hacen por motivos de seguridad y abordaron dicho asunto con Kiev en las negociaciones en Estambul.

“Los niños ucranianos que fueron a parar en nuestro país están seguros y a resguardo bajo instituciones infantiles estatales. Se salvó la vida de muchos de ellos gracias a que fueron sacados de la zona de combate”, declaró este mismo viernes la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova.