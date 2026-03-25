Ucrania atacó la terminal portuaria rusa de Ust-Luga. Foto: REUTERS

El Estado Mayor ucraniano informó este miércoles que sus Fuerzas Armadas atacaron la terminal portuaria de Ust-Luga, en la región rusa de Leningrado, desatando un importante incendio.

“Según información preliminar, fueron alcanzados una zona de depósitos (de petróleo) y varios sistemas de almacenamiento. En el perímetro de la empresa se registró un incendio”, expresa el comunicado publicado por el Estado Mayor de Kiev.

Ucrania atacó la terminal portuaria rusa de Ust-Luga. Video: REUTERS

La nota añade que la infraestructura tiene un papel importante en la exportación y el transporte de petróleo y productos derivados del petróleo por parte de la Federación Rusa.

El Estado Mayor ucraniano recordó además que Rusia financia en gran parte su maquinaria de guerra con los ingresos que obtiene de las exportaciones petroleras.

Según la nota castrense ucraniana, todavía se está estimando el alcance de los daños del ataque.

Ucrania atacó la terminal portuaria rusa de Ust-Luga. Foto: REUTERS

Rusia confirmó el ataque

Las autoridades rusas informaron este miércoles de un gran incendio en la terminal portuaria rusa de Ust-Luga, en el mar Báltico, a consecuencia del impacto de un dron ucraniano.

Según fuentes oficiales rusas, Ucrania lanzó contra la región de Leningrado -donde está situada la terminal- un total de 56 drones.