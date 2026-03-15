Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: REUTERS

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se refirió al conflicto en Medio Oriente y rechazó la posibilidad de que su país haya entrado en guerra contra Irán.

“No estamos en guerra con Irán”, mencionó Zelenski durante un encuentro con la prensa, según señaló la agencia ucraniana Ukrinform.

“Esto va de defensa aérea y de un claro y completo examen de nuestra parte sobre cómo lidiar con los ‘Shaheds’“, agregó Zelenski y con esto se refirió a unos drones de tecnología iraní con los que Ucrania siempre es atacada por Rusia en la guerra que sostiene contra este país desde febrero de 2022.

El presidente se refería a la presencia de expertos ucranianos en defensa antiaérea en países de Oriente Medio que se están defendiendo de los ataques de Irán desde que, hace tres sábados, comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país persa.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: Reuters.

“Los tres equipos que han viajado tienen la capacidad de realizar análisis y demostrar cómo debería operar la defensa aérea. No se trata simplemente de estar presentes en algún lugar durante las operaciones”, afirmó Zelenski.

La víspera, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, sostuvo que Ucrania se ha implicado en la guerra al suministrar drones a Israel, lo que -según afirmó- convierte su territorio en un “objetivo legítimo” para Irán.

“Al brindar apoyo con drones al régimen israelí, la fracasada Ucrania se ha involucrado de facto en la guerra y, de acuerdo con la Carta de la ONU, ha convertido todo su territorio en un objetivo legítimo para Irán”, escribió Azizi en X.

Zelenski denunció nuevos ataques rusos con drones y bombas guiadas

Zelenski también denunció este domingo nuevos ataques por parte de Rusia que los hizo con drones, bombas guiadas y misiles en la última semana.

Guerra Rusia-Ucrania. Foto: Reuters/Ivan Antypenko

“Solo esta semana, Rusia ha lanzado 1.770 drones de ataque, más de 1.530 bombas guiadas y 86 misiles, incluidos más de 20 misiles balísticos, contra Ucrania”, manifestó el mandatario a través de su cuenta de Telegram, al tiempo que acompañó su denuncia con imágenes de la destrucción causada por los ataques.

“Cada uno de esos misiles contiene al menos 60 componentes extranjeros, que son proveídos a Rusia en violación de las sanciones. Los esquemas que hacen posible esas entregas son conocidos y deben ser eliminados”, recalcó el propio Zelenski, destacando una vez más la problemática que atraviesa su país desde hace cuatro años.