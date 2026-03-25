Estados Unidos presiona a Irán para que acepte la derrota y lo amenaza con un “infierno”:

Donald Trump. Foto: EFE

“Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no comprende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba un golpe más duro que nunca”, dijo este miércoles Karoline Leavitt, la vocera de la presidencia de Estados Unidos.

“El presidente Trump no fanfarronea, y está preparado para desatar el infierno. Irán no debe volver a cometer un error de cálculo. Su último error les costó a sus altos mandos, su armada, su fuerza aérea y su sistema de defensa antiaérea. Cualquier violencia posterior se deberá a que el régimen iraní se negó a comprender que ya ha sido derrotado y se negó a llegar a un acuerdo”, agregó la funcionaria estadounidense.

Mientras la guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán entraba en su cuarta semana, varios países, como Pakistán, Turquía y Egipto, han intentado mediar en una posible negociación para poner fin al conflicto, pero persiste la incertidumbre sobre dónde y cuándo se concretarán las conversaciones.

Irán sigue analizando una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, a pesar de una respuesta inicial negativa, según declaró un alto funcionario iraní a Reuters el miércoles, indicando que Teherán aún no la ha rechazado de plano. Leavitt afirmó que las conversaciones con Irán seguían en curso, pero Irán lo niega.

“Las conversaciones continúan. Son productivas, como dijo el presidente el lunes, y lo seguirán siendo”, añadió.