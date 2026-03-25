Gilbert Infante, candidato a congresista en Perú asesinado. Foto: EFE

Gilbert Infante, candidato a congresista en Perú del partido Fe en el Perú, fue asesinado en el distrito de Lima de Chorrillos, anunció el candidato presidencial de dicha formación, Álvaro Paz de la Barra.

El líder del partido político, que tiene menos del 1% en intención de voto, afirmó que Infante, el número 25 de la lista al Congreso, fue asesinado “de manera brutal” cuando salía de una actividad del partido.

Álvaro Paz de la Barra dio detalles del crimen de Gilbert Infante en Perú. Video: @exitosape

“Él ha sido asesinado a ladrillazos, ya le habían comentado que a él no lo iban a asesinar con armas de fuego sino que iba a sufrir, así tal cual”, dijo Paz de la Barra.

El candidato presidencial detalló que Infante fue herido de gravedad en la calle y falleció en el Hospital Casimiro Ulloa.

Gilbert Infante, candidato a congresista en Perú asesinado. Foto: Redes sociales

“Le decían ‘van a morir lentamente, así como tu presidente dice que nosotros en la cárcel vamos a cadena perpetua’”, dijo el candidato presidencial.

“Él (Infante) ha estado siendo amenazado, (...) vino a mi casa conjuntamente con todos los demás que han estado siendo amenazados. Me han estado enseñando sus mensajes”, señaló.