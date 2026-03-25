El Ejército de Estados Unidos es el más poderoso del mundo. Foto: EFE

El Ejército de Estados Unidos elevó la edad máxima de alistamiento a 42 años y eliminó restricciones para quienes tengan antecedentes penales por posesión de marihuana o de artículos relacionados con su consumo como como bongs, pipas de agua o cucharillas.

Según la nueva normativa militar, la decisión entrará en vigor el 20 de abril de 2026.

Ejército de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Ahora, este tipo de condenas requerían una autorización especial del Pentágono, y el candidato debía esperar 24 meses antes de poder alistarse, además de superar una prueba de drogas.

El aumento del límite de edad busca afrontar las dificultades de reclutamiento registradas en los últimos años.

Soldados del Ejército de Estados Unidos. Foto: Reuters/Thomas Mukoya

Estos cambios se producen mientras Estados Unidos mantiene su ofensiva contra Irán, con el despliegue en la región de unos 2.000 paracaidistas y alrededor de 4.500 infantes de marina.