Brasil presentó su primer avión de combate supersónico fabricado en el país:

Brasil presentó el primer caza F-39E Gripen supersónico fabricado en el país. Foto: Saab

El Gobierno de Brasil presentó este miércoles el primer caza supersónico fabricado en el país: un caza F-39E Gripen sueco, lo que representa un hito en la defensa aérea y la soberanía.

Durante la ceremonia celebrada en el estado de San Pablo, el ministro de Defensa, José Múcio, afirmó que la producción del caza en suelo brasileño garantiza tener acceso a tecnología de punta, así como a una “mayor autonomía” en logística y mantenimiento.

Brasil presentó el primer caza F-39E Gripen supersónico fabricado en el país. Video: EFE

“El proyecto permite la consolidación de nuestro poder disuasorio, ampliando la capacidad de garantizar la soberanía nacional y la seguridad regional”, añadió.

En el mismo acto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, derramó champagne sobre la aeronave para bautizarla y sobrevoló la región escoltado por el caza.

Lula señaló que la construcción del avión en tierra brasileña “es el resultado de un proyecto estratégico que incluye la transferencia de tecnología, el fortalecimiento de la industria nacional y la formación de profesionales altamente cualificados”.

Brasil presentó el primer caza F-39E Gripen supersónico fabricado en el país. Video: X @LulaOficial

“Este logro refuerza la soberanía brasileña y demuestra la capacidad de nuestro país para dominar tecnologías avanzadas, generando conocimiento, empleos y desarrollo”, sumó.

La presentación del caza ocurre en un momento de tensión en la región, provocado por la postura belicosa del líder estadounidense, Donald Trump, contra gobiernos que no son afines ideológicamente.

Lula ha criticado abiertamente estas operaciones y ha acusado a Trump de creerse “dueño del mundo” y de amenazar la estabilidad regional.

Brasil presentó el primer caza F-39E Gripen supersónico fabricado en el país. Foto: EFE

Cómo es el caza F-39E Gripen fabricado en Brasil

En 2014, la Fuerza Aérea Brasileña firmó un contrato para adquirir un total de 36 Gripen, 15 de los cuales serán fabricados enteramente por la empresa sueca Saab en un complejo industrial que tiene la aeronáutica Embraer en el país sudamericano.

El Gripen puede participar en una gran variedad de misiones, desde operaciones de defensa a otras de reconocimiento y ataque, y dispone de sensores, armamento y sistemas para “maximizar el desempeño en ambientes complejos”, según un comunicado de Saab.