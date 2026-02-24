Cuatro años de la invasión de Rusia a Ucrania:

Erik Høeg, Embajador de la Unión Europea en Argentina. Foto: X @erikhoeeg

Erik Høeg, Embajador de la Unión Europea en Argentina, se pronunció este martes en el marco del cuarto aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, y señaló que el Kremlin lleva a cabo una “guerra de agresión no provocada y completamente injustificada”.

Mediante un discurso en video, Høeg expresó: “Se cumplen 4 años desde que rusia violó la identidad territorial de Ucrania con su guerra de agresión no provocada y completamente injustificada”.

Y añadió: “Día a día, el Kremlin intensifica sus ataques contra las infraestructuras energéticas y los sistemas de calefacción, dejando comunidades enteras sin electricidad en pleno invierno y bajo temperaturas extremas”.

“Hay algo que queda claro: Rusia no busca la paz. Su respuesta a la diplomacia son los misiles”, expresó el diplomático, quien aseguró que la Unión Europea es y seguirá siendo “proveedores de apoyo político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático”.

“Si queremos terminar con esta guerra necesitamos que Rusia quiera negociar la paz y solo va a sentarse a la mesa con esa intensión si se la presiona para hacerlo”, sumó Høeg.

Y cerró: “Nuestro compromiso con el pueblo ucraniano libre y soberano es inquebrantable. La seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa”.