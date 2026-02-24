Cuatro años de la invasión de Rusia a Ucrania: el Embajador de la UE en Argentina afirmó que el Kremlin “no busca la paz”
“Si queremos terminar con esta guerra necesitamos que Rusia quiera negociar la paz y solo va a sentarse a la mesa con esa intensión si se la presiona para hacerlo”, señaló Erik Høeg.
Erik Høeg, Embajador de la Unión Europea en Argentina, se pronunció este martes en el marco del cuarto aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, y señaló que el Kremlin lleva a cabo una “guerra de agresión no provocada y completamente injustificada”.
Mediante un discurso en video, Høeg expresó: “Se cumplen 4 años desde que rusia violó la identidad territorial de Ucrania con su guerra de agresión no provocada y completamente injustificada”.
Y añadió: “Día a día, el Kremlin intensifica sus ataques contra las infraestructuras energéticas y los sistemas de calefacción, dejando comunidades enteras sin electricidad en pleno invierno y bajo temperaturas extremas”.
“Hay algo que queda claro: Rusia no busca la paz. Su respuesta a la diplomacia son los misiles”, expresó el diplomático, quien aseguró que la Unión Europea es y seguirá siendo “proveedores de apoyo político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático”.
“Si queremos terminar con esta guerra necesitamos que Rusia quiera negociar la paz y solo va a sentarse a la mesa con esa intensión si se la presiona para hacerlo”, sumó Høeg.
Y cerró: “Nuestro compromiso con el pueblo ucraniano libre y soberano es inquebrantable. La seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa”.