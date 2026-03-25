Estados Unidos anuncia nuevas sanciones petroleras a Irán. Foto: REUTERS

El embajador de Emiratos Árabes en Estados Unidos, Yousef Al Otaiba, afirmó que “un simple alto el fuego no es suficiente” en el conflicto con Irán y pidió avanzar hacia un “resultado concluyente” que elimine las amenazas del régimen.

En diálogo con el Wall Street Journal, aseguró que “Los Emiratos Árabes Unidos se encuentran en la primera línea de este conflicto. Emiratos representa el éxito que Irán nunca pudo tener, la idea que no pudo aceptar”.

“Las capacidades nucleares de Irán se han visto mermadas. Sus aliados se han debilitado. Aún queda mucho por hacer. Estamos dispuestos a sumarnos a la gran iniciativa internacional para reabrir el estrecho de Ormuz. Por eso, cuanto más fuertes sean nuestros lazos económicos y políticos con Estados Unidos e Israel, más fuerte será nuestra región”, sentenció.

Yousef Al Otaiba Foto: Wikipedia

Más adelante, el diplomático sostuvo que cualquier resolución del conflicto debe abordar de forma integral las capacidades nucleares, los misiles, los drones, las redes de milicias aliadas y el bloqueo de rutas marítimas internacionales por parte de Irán.

Otaiba aseguró que los países del Golfo no buscaban la guerra y que, hasta último momento, realizaron intensos esfuerzos diplomáticos entre Teherán y Washington para evitarla. “Sabíamos que seríamos uno de los primeros objetivos de Irán”, expresó.

Sin embargo, explicó que la continuidad de las operaciones responde a la necesidad de neutralizar amenazas persistentes, en particular las vinculadas a misiles y drones.

“El objetivo es que Irán sea un vecino normal”, afirmó el embajador, aunque advirtió que eso implica que no pueda atacar a otros países, bloquear aguas internacionales ni promover el extremismo en la región.