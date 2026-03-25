América Latina. Foto: Unsplash.

Un estudio internacional anticipó que dos países de Latinoamérica están en camino a convertirse en potencias mundiales para 2030. Esto se debe a su crecimiento económico sostenido y el peso estratégico de sus mercados, características que los posicionan como piezas clave para el mundo, pero especialmente para China y Estados Unidos.

Según informes de PricewaterhouseCoopers (PwC) y Standard Chartered, Brasil y México, las dos mayores economías de la región, escalarán posiciones hasta encontrarse entre las economías más grandes del planeta.

Los dos países de Latinoamérica que serán potencias mundiales para 2030. Foto Unsplash

Brasil y México se convertirán en las nuevas potencias mundiales para 2030: las razones

Conforme al estudio “The long view: how will the global economic order change by 2050?”, que utilizó el Producto Bruto Interno (PBI) y la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) para realizar comparaciones entre países de la región, Brasil y México tienen el potencial de estar entre las diez economías más grandes del mundo de cara a los próximos 5 años.

Entonces, la nación hoy presidida por Lula da Silva ocupará el octavo lugar a nivel global, con un PBI de unos 4.439 billones de dólares, siendo así la economía más grande de América del Sur.

Por su parte, el país hoy bajo el mando de Claudia Sheinbaum, se posicionaría en el noveno puesto, con un PBI de USD 3.661 billones.

Lula da Silva, presidente de Brasil y Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Reuters/Fredy Rodriguez

Cabe señalar que el estudio indica que otras naciones latinoamericanas también experimentarán crecimiento, pero pese a ello, el desarrollo proyectado para Brasil y México los coloca en una posición privilegiada en los próximos años.

Top 3: estos serán los países más ricos del mundo en 2030

Por otro lado, las proyecciones indican que en 2030 las tres economías más grandes serán China, Estados Unidos e India: