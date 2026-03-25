Respetados por China y Estados Unidos: los 2 países de Latinoamérica que serán potencias mundiales para 2030
Según estudios recientes, ambas naciones jugarán un papel crucial en las relaciones comerciales con gigantes como China y Estados Unidos.
Un estudio internacional anticipó que dos países de Latinoamérica están en camino a convertirse en potencias mundiales para 2030. Esto se debe a su crecimiento económico sostenido y el peso estratégico de sus mercados, características que los posicionan como piezas clave para el mundo, pero especialmente para China y Estados Unidos.
Según informes de PricewaterhouseCoopers (PwC) y Standard Chartered, Brasil y México, las dos mayores economías de la región, escalarán posiciones hasta encontrarse entre las economías más grandes del planeta.
Brasil y México se convertirán en las nuevas potencias mundiales para 2030: las razones
Conforme al estudio “The long view: how will the global economic order change by 2050?”, que utilizó el Producto Bruto Interno (PBI) y la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) para realizar comparaciones entre países de la región, Brasil y México tienen el potencial de estar entre las diez economías más grandes del mundo de cara a los próximos 5 años.
Entonces, la nación hoy presidida por Lula da Silva ocupará el octavo lugar a nivel global, con un PBI de unos 4.439 billones de dólares, siendo así la economía más grande de América del Sur.
Por su parte, el país hoy bajo el mando de Claudia Sheinbaum, se posicionaría en el noveno puesto, con un PBI de USD 3.661 billones.
Cabe señalar que el estudio indica que otras naciones latinoamericanas también experimentarán crecimiento, pero pese a ello, el desarrollo proyectado para Brasil y México los coloca en una posición privilegiada en los próximos años.
Top 3: estos serán los países más ricos del mundo en 2030
Por otro lado, las proyecciones indican que en 2030 las tres economías más grandes serán China, Estados Unidos e India:
- China: gracias a su crecimiento extraordinario de las últimas décadas, alcanzará un PBI de USD 38.008 billones, consolidándose como la principal potencia económica del mundo.
- Estados Unidos: mantendrá su segundo lugar con un PBI de USD 23.475 billones, pero verá un estancamiento en su tasa de crecimiento.
- India: su economía aumentará significativamente, alcanzando un PBI de USD 19.511 billones.