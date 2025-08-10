Se intensifica la carrera tecnológica entre Ucrania y Rusia: cómo funcionan los drones kamikaze y cuáles son sus ventajas

En el corazón de Járkov, bajo la amenaza constante de los ataques rusos, ingenieros ucranianos desarrollan drones kamikaze controlados por fibra óptica, una tecnología que promete cambiar las reglas del combate.

Ucrania busca mejorar sus drones kamikaze contra Rusia. Foto: EFE.

Mientras la guerra en Ucrania sigue evolucionando en el campo de batalla, una nueva competencia se intensifica silenciosamente en el aire: la carrera tecnológica por el dominio de los drones.

En Járkov, una ciudad cercana al frente nororiental, ingenieros ucranianos trabajan a contrarreloj para mejorar una de sus herramientas más prometedoras: los drones kamikaze de fibra óptica.

Ingenieros ucranianos diseñan innovaciones en drones de ataque. Foto: EFE.

Estos vehículos aéreos no tripulados, que ya han demostrado su eficacia en manos rusas, se están convirtiendo en un nuevo frente de innovación y resistencia para Ucrania.

¿Cómo funcionan los drones kamikaze de Ucrania?

A diferencia de otros drones que operan por señales de radio o satélite, los kamikaze de fibra óptica son controlados mediante un fino cable que se desenrolla a medida que el dron avanza.

La innovación de armas es clave en el frente de ataque. Foto: EFE.

Esta tecnología, aunque más difícil de operar y limitada en velocidad, ofrece una ventaja táctica decisiva: inmunidad a las interferencias electrónicas. En un conflicto donde la guerra electrónica es cada vez más sofisticada, este tipo de conexión directa permite a los operadores mantener el control del dron incluso en entornos saturados de señales hostiles.

Rusia ya supo manejar esta tecnología ucraniana

Las fuerzas rusas han sido pioneras en el uso extendido de estos drones, empleándolos con éxito para atacar vehículos ucranianos a distancias de entre 5 y 15 kilómetros del frente.

Su impacto ha sido notable en las rutas logísticas de Ucrania, debilitando la movilidad y el abastecimiento de sus tropas. Ahora, los ucranianos buscan no solo igualar esta capacidad, sino superarla.

Ucrania innova en pos de superar las defensas rusas

En talleres improvisados, pequeños productores y empresas emergentes en Járkov están refinando prototipos con mejoras constantes.

La meta es clara: construir drones que sean más rápidos, más duraderos, y capaces de llegar más lejos. En la actualidad, los modelos más comunes tienen una autonomía de 20 kilómetros, pero ya se están probando versiones con un alcance de hasta 40 kilómetros.

Ingenieros ucranianos construyendo drones para enfrentar a Rusia. Foto: EFE.

Sin embargo, al extender la distancia, surgen nuevos desafíos. Para volar más lejos, los drones necesitan bobinas de cable más largas y baterías más potentes, lo que a su vez incrementa el peso total y reduce la capacidad de carga explosiva. Es un juego constante de compromisos de diseño, donde cada mejora implica una nueva limitación.

Además de los obstáculos técnicos, existe un problema estructural: el acceso a componentes. Rusia, con respaldo estatal y vínculos con fábricas chinas, mantiene una ventaja logística. Ucrania, en cambio, depende de suministros fragmentados y de componentes occidentales, que muchas veces llegan con retrasos. A pesar de esto, algunos fabricantes ucranianos han logrado construir drones casi enteramente con piezas nacionales o de aliados occidentales.

El panorama no es del todo negativo. La demanda militar interna es alta, y esto garantiza un flujo constante de pedidos, lo cual permite a las pequeñas empresas mantener el ritmo de producción.

Una de las ventajas clave de los ingenieros de Járkov es la retroalimentación inmediata del frente. Sus drones son utilizados casi tan pronto como salen del taller, lo que permite recoger datos de uso real y realizar mejoras rápidas. Esta agilidad, junto con la urgencia existencial del conflicto, mantiene a los equipos altamente motivados.

Pese a los ataques aéreos rusos frecuentes en Járkov, la estructura descentralizada de la producción hace que sea extremadamente difícil desmantelar el esfuerzo ucraniano.

En medio de la brutalidad de la guerra, la innovación tecnológica se ha convertido en un acto de supervivencia. La lucha por el dominio de los drones no es solo una cuestión de superioridad táctica, sino una batalla por el futuro. Mientras las bombas caen y los cielos zumban con enjambres invisibles, los ingenieros de Járkov continúan creando, rediseñando y lanzando sus máquinas con una determinación que, para muchos, es la verdadera clave de la resistencia ucraniana.