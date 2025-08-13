Rusia denuncia continuos ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporiyia

“La intensidad de los ataques contra la central nuclear de Zaporiyia y las zonas adyacentes ha ido creciendo a lo largo del último mes, lo cual ha causado bajas en las población civil local”, advirtieron.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: via REUTERS

Rusia denunció este miércoles por segundo día consecutivo persistentes ataques de la artillería del Ejército ucraniano contra instalaciones de la central nuclear de Zaporiyia, controlada por las fuerzas rusas desde 2022.

“Desde la mañana de hoy las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo un bombardeo masivo de artillería contra la zona industrial e instalaciones aledañas a la central nuclear de Zaporiyia”, informó en Telegram la agencia nuclear rusa Rosatom.

Según la corporación estatal, que celebró la ausencia de víctimas ni daños de consideración, “un día antes tuvo lugar un ataque similar”.

Central nuclear de Zaporiyia. Foto: REUTERS/Alina Smutko.

“La consecuencia directa de estos bombardeos deliberados fue un incendio en la zona de las instalaciones hidrotécnicas de la planta. El ataque provocó un incendio de la hierba seca, que se logró controlar a 700 metros del reactor”, señaló Rosatom.

La entidad indicó que las llamas fueron extinguidas gracias a la abnegación de los bomberos que pusieron sus vidas en peligro “ya que el enemigo perpetraba ataques con drones” contra los equipos de Emergencias de acudieron a controlar el fuego.

“La intensidad de los ataques contra la central nuclear de Zaporiyia y las zonas adyacentes ha ido creciendo a lo largo del último mes, lo cual ha causado bajas en las población civil local. En las últimas tres semanas a consecuencia de los ataques del Ejército ucraniano murieron tres residentes de Energodar, dos hombres y una mujer jubilada”, añadió.

Rosatom denunció que “los bombardeos ininterrumpidos ponen en peligro directo la integridad física de las instalaciones críticas de la estación, lo cual puede conducir a graves consecuencias”.

El gobernador prorruso de la región ucraniana de Zaporiyia, Yevgueni Balitski, acusó la vispera al Ejército ucraniano de provocar un incendio en las inmediaciones de la central nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia desde 2022.

Esta central nuclear, la mayor de su tipo en Europa, está bajo control de Rusia desde principios de 2022 y ha sido objeto de ataques que ambas partes achacan a su contricante.