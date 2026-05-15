Reunión anual del comité de ministros del Consejo de Europa. Foto: EFE

Europa avanza en la creación de un tribunal especial para castigar la agresión rusa en Ucrania al apoyar mayoritariamente una resolución que busca perseguir a los responsables de los crímenes de guerra cometidos durante una contienda que dura ya más de cuatro años.

El presidente ruso, Vladímir “Putin siempre quiso pasar a la historia. Pasará a la historia como un criminal. Y no sólo él”, aseguró Andrí Sibiga, ministro de Exteriores ucraniano, durante la reunión anual del comité de ministros del Consejo de Europa en Chisinau, capital de Moldavia.

El Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania se ocupará de investigar, procesar y juzgar a los responsables de los crímenes contra Rusia, llenando las lagunas en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que ordenó en 2023 el arresto de Putin por crímenes de guerra.

Europa busca condenar a Rusia por la invasión en Ucrania. Video: EFE.

Rusia debe rendir cuentas

“El Tribunal Especial significa justicia y esperanza. Ahora es necesario tomar medidas para corroborar ese compromiso político, garantizando el funcionamiento y la financiación del tribunal”, dijo Alain Berset, secretario general del Consejo.

Añadió que “el derecho internacional no sabe de excepciones” y que “se acerca con rapidez el momento en que Rusia deberá rendir cuentas por su agresión”.

Después de entregar la copia de la resolución a Sibiga entre los aplausos de los presentes, Berset aseguró que el dilema que afronta ahora Europa “es la fuerza de la ley contra la ley del más fuerte”.

Reunión anual del comité de ministros del Consejo de Europa. Foto: EFE

Mientras, el ucraniano calificó la jornada de hoy como “histórica” y subrayó que sin justicia no habrá una “paz duradera”.

“Este tribunal restituirá la justicia en las ruinas de la guerra (...) Los cimientos morales de Europa y del mundo sólo se restaurarán si el crimen de agresión contra Ucrania es castigado”, proclamó.

Sibiga denunció que 24 civiles, incluido tres menores, murieron el jueves en Kiev, capital ucraniana, en el mayor ataque ruso con drones de toda la guerra.

Reunión anual del comité de ministros del Consejo de Europa. Foto: EFE

“No tenemos derecho a fallar”, señaló y añadió que “pocos creían que este día llegaría”, pero finalmente se ha cruzado “el punto de no retorno”, ya que el tribunal “es una realidad legal”.

Por ello, aseguró que no sólo Putin, sino los altos cargos del gobierno, las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas rusas deben ser procesados, al igual que el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, aunque sólo lo serán una vez abandonen sus cargos.

Dos tercios de europeos apoyan el tribunal de guerra

El ministro de Exteriores moldavo, Mihai Popsoi, anunció que 34 de los 46 miembros del CE, más la Unión Europea, expresaron su intención de sumarse al conocido como Acuerdo Parcial Ampliado que establecerá dicho tribunal.

Reunión anual del comité de ministros del Consejo de Europa. Foto: EFE

“¡Gloria a Ucrania!”, dijo y defendió la obligación de todos los europeos de defender a uno de los miembros de la comunidad europea de la agresión rusa.

Países como España, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido suscribieron el acuerdo, al igual que otros Estados no europeos como Australia y Costa Rica, mientras Canadá también expresó su deseo de sumarse en breve al acuerdo.

Esto se suma a los 38 países que ya han firmado la convención que busca crear un mecanismo de reparación por el daño causado por la guerra a Ucrania.

Rusia no quiere terminar la guerra

Al respecto, la presidenta moldava, Maia Sandu, advirtió que Rusia “no quiere terminar la guerra” en Ucrania, por lo que hay que mantener la presión sobre el Kremlin.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: REUTERS

Recordó que, mientras Putin aseguró hace una semana que el conflicto “se acerca a su fin”, Moscú lanzó el jueves 1.560 drones contra territorio ucraniano, alguno de los cuales violó el espacio aéreo de Moldavia.

“Rusia es un agresor, es la mayor amenaza para la seguridad del continente”, aseguró y acusó a Moscú de atacar viviendas, escuelas, hospitales y centrales eléctricas.

Además, recordó que Moscú protagoniza “una segunda guerra, híbrida (...) dentro de las sociedades europeas”, que busca “dividir, debilitar y controlar” el continente, por lo que llamó a la Unión Europea a premiar con el ingreso a los países que están en la vanguardia de esa lucha: Moldavia y Ucrania.