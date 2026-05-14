Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: REUTERS

La Duma (o Cámara de Diputados) de Rusia aprobó en segunda y tercera lectura una ley que permite el uso de las Fuerzas Armadas para la protección de ciudadanos rusos detenidos en el extranjero, por lo que de facto le da luz verde al presidente Vladimir Putin invadir otros países.

La iniciativa fue aprobada por 381 diputados sin abstenciones ni votos en contra. De ser promulgada por Putin, la legislación entrará en vigor 10 días después de su publicación.

La norma -según sus autores- “contempla entre otras cosas el posible empleo extraterritorial por decisión del presidente de la Federación Rusa de unidades de las Fuerzas Armadas para la defensa de ciudadanos rusos”.

En tanto, su objetivo es “la defensa de los derechos de los ciudadanos en caso de arresto, detención, persecución penal o de otra clase por decisión de los tribunales de países extranjeros”.

Andréi Kartapólov, jefe del comité de defensa de la Duma, afirmó que el cambio de la legislación permitirá evitar situaciones como la ocurrida con el arqueólogo ruso Alexandr Butiaguin, detenido en Polonia a petición de Kiev por unas excavaciones en Crimea -anexionada por Moscú en 2014- que Ucrania considera “ilegales”.

Cabe recordar que Butiaguin finalmente salió en libertad y volvió a Rusia en el marco de un canje de presos.

En ese sentido, Kartapolov afirmó que la aprobación de la ley no significará el uso automático del Ejército, pero su mera existencia servirá para advertir a países extranjeros contra ciertos comportamientos.

Rusia aprobó una ley que habilita a Vladimir Putin a invadir otros países. Foto: REUTERS

La nueva ley de Rusia que refuerza el poder del Kremlin en plena guerra

En abril de 2023, las autoridades rusas introdujeron una enmienda a la ley federal “Sobre Seguridad”, que le permite al jefe del Estado “tomar medidas para la defensa de Rusia y sus ciudadanos en caso de que organizaciones extranjeras e internacionales tomen medidas o adopten acciones que se contradigan con los intereses de la Federación Rusa”.

Dicha enmienda no precisaba qué medios podía utilizar el presidente para cumplir con lo estipulado por la ley, algo que queda manifiestamente claro en esta nueva legislación.

Los dirigentes rusos mantienen que la actual campaña militar en Ucrania, que lleva más de cuatro años, busca garantizar la seguridad de los rusos étnicos supuestamente perseguidos por las autoridades de Kiev.

Con todo, Moscú se topó con que muchos rusoparlantes residentes en el este y sur de Ucrania rechazaron la intervención militar rusa y se pusieron del lado de Kiev o huyeron al extranjero.

Se estima que actualmente fuera del país viven más de 10 millones de ciudadanos rusos, sin contar a los miembros de la diáspora que no cuentan con pasaporte ruso o los rusoparlantes que viven en las antiguas repúblicas soviéticas.