Trump cambió su postura: descarta un alto el fuego en la guerra de Ucrania y busca un acuerdo de paz definitivo

El presidente de Estados Unidos cambió de opinión tras reunirse con Vladimir Putin en Alaska. Su objetivo para terminar con la guerra ahora es ir por una tregua duradera.

Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, Estados Unidos. Foto: via REUTERS

Donald Trump cambió su postura tras el encuentro que tuvo con Vladimir Putin este viernes en Alaska. El presidente de Estados Unidos indicó en las últimas horas que considera que la “mejor manera” para que termine la guerra en Ucrania es que haya un acuerdo total de paz, que sea duradero.

Previamente, el mandatario republicano había puesto como objetivo un primer alto el fuego que sirva para desarrollar conversaciones más avanzadas.

Trump, que este viernes se reunió por más de tres horas con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska (EE.UU.), había dicho antes de la cumbre que deseaba “ver un alto el fuego rápidamente” porque quería que “cesara la matanza”.

Sin embargo, a su regreso del encuentro con Putin y tras una llamada con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a líderes europeos y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el estadounidense cambió su posición.

“Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrenda guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que terminaría la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que muchas veces no se sostiene”, escribió en su red Truth Social a su regreso a la Casa Blanca.

Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska Foto: REUTERS

Trump celebró el “gran y muy exitoso día en Alaska” y anunció que se reuniría con Zelenski en Washington el lunes, tras lo que adelantó que “si todo resulta bien” programará una cumbre trilateral que incluya a Putin. “Potencialmente, se salvarán las vidas de millones de personas”, concluyó.

La anticipada reunión entre Trump y Putin este viernes en una base militar en Anchorage, Alaska, se cerró sin un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania, pero ambos líderes manifestaron su sintonía y el estadounidense calificó las conversaciones de “extremadamente productivas”.

Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, Estados Unidos. Foto: via REUTERS

Por su parte, el presidente ucraniano respaldó este sábado la propuesta su homólogo estadounidense de mantener una reunión a tres bandas con Putin y confirmó su viaje a Washington el lunes para tratar con el norteamericano “todos los detalles” del eventual proceso de paz.