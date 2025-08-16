Tras la cumbre en Alaska: se anunció la nueva reunión entre Trump y Zelenski para buscar la paz en Ucrania

El encuentro entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos podría ser un avance significativo para detener la violencia, por lo que se esperan nuevos progresos en los próximos días.

Donald Trump y Volodimir Zelenski en Nueva York. Foto: REUTERS.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, anunció un encuentro con Donald Trump, su par estadounidense, luego de que se haya dado la esperada cumbre del líder republicano con Vladimir Putin en Alaska. Además, se mostró a favor de un posible encuentro entre los tres mandatarios con el objetivo de detener la guerra.

La reunión bilateral entre Zelenski y Trump tendrá lugar este lunes en Washington, donde buscarán avanzar en “todos los detalles” del plan de paz. A través de sus redes sociales, el líder ucraniano aludió a la “larga y sustancial” conversación mantenida este sábado con Trump, que duró aproximadamente una hora, antes de que una serie de líderes europeos fueran incluidos en la videollamada, durante aproximadamente otros 30 minutos, según detalló.

Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska. Foto: REUTERS

“Ucrania reafirma su disposición a realizar el máximo esfuerzo para lograr la paz”, enfatizó el presidente ucraniano, que subrayó también la importancia de que “la fortaleza de EE. UU. tenga un impacto en la evolución de la situación”.

Zelenski, que en los últimos meses había solicitado en repetidas ocasiones un encuentro a nivel de líderes con Putin, manifestó su apoyo a la propuesta de Trump para una reunión trilateral en la que participen EE. UU., Ucrania y Rusia. “Ucrania subraya que a nivel de líderes se pueden abordar cuestiones clave y un formato trilateral es adecuado para esto”, escribió.

Además, el presidente ucraniano anunció que el lunes 18 de agosto viajará a Washington por invitación de Trump, para abordar con él “todos los detalles sobre cómo poner fin a la matanza y a la guerra”.

Zelenski concluyó destacando la importancia de que los líderes europeos estén implicados “en cada fase” del proceso para garantizar, junto con EE. UU., que Ucrania reciba unas garantías de seguridad fiables. “También discutimos las señales positivas de la parte estadounidense con respecto a su participación a la hora de garantizar la seguridad de Ucrania. Seguimos coordinando nuestras posiciones con todos los socios”, remarcó.

Volodimir Zelenski y Donald Trump. Foto: via REUTERS

La anticipada reunión entre Trump y Putin este viernes en Alaska se cerró sin un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania, pero ambos líderes manifestaron su sintonía y el estadounidense calificó las conversaciones de “extremadamente productivas”.