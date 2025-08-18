El Ejército Argentino participará de un ejercicio militar en climas extremos: estará encabezado por Canadá y la OTAN

Las Fuerzas Armadas Argentinas continúan fortaleciéndose, en un contexto de múltiples conflictos bélicos alrededor del mundo.

Ejército Argentino. Foto: Instagram @ejercitoarg

Pese a que la última vez en la que Argentina estuvo inmersa en un combate fue en la Guerra de Malvinas, el país sudamericano busca prepararse en materia de seguridad y defensa. Más que nada teniendo en cuenta los distintos conflictos bélicos alrededor del mundo.

Con el objetivo de robustecer a sus Fuerzas Armadas, desde el Ministerio de Defensa se confirmó la participación de Argentina en uno de los ejercicios militares más importantes del mundo en climas extremos.

El ministro de defensa, Luis Petri, se reunió con autoridades de Canadá en un encuentro bilateral sobre seguridad. Foto: Ministerio de Defensa.

El país participará en el ejercicio NANOOK 2026, encabezado por Canadá y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Se trata de la operación emblemática del norte de las Fuerzas Armadas Canadienses, compuesta por una serie de actividades integrales diseñadas para ejercitar la defensa de Canadá y proteger las regiones del norte.

Sobre este intercambio con Canadá, el ministro de defensa, Luis Petri, afirmó: “Seguimos proyectándonos en la región y en el plano internacional para posicionar a la Argentina y fortalecer el trabajo, el entrenamiento, la modernización y el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas".

Ejército Argentino. Foto: Instagram @ejercitoarg

El jefe de Comando Sur de los Estados Unidos volverá a visitar la Argentina

Para los próximos días se espera la visita del almirante Alvin Holsey, líder del Comando Sur de los Estados Unidos, quien junto al brigadier general Xavier Isaac, serán los anfitriones en la próxima edición de la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC).

Esto consiste en un foro en el que altos mandos militares de Sudamérica y Europa debatirán sobre la cooperación regional frente a los desafíos de seguridad contemporáneos.

En un comunicado oficial, la embajada de Estados Unidos en Argentina destaca que “la edición de este año de SOUTHDEC incluirá sesiones plenarias sobre el fortalecimiento de la vigilancia del dominio marítimo, así como el apoyo de las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales”.