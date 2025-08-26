Tensión en Israel: familiares de rehenes culpan al Gobierno de ralentizar negociaciones con Hamás

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos publicó un nuevo comunicado en el que se criticó la falta de respuesta a la aprobación de un alto el fuego parcial por parte de Hamás.

Familiares de los rehenes en Gaza, en protesta en Israel. Foto: REUTERS

Las familias de los rehenes vuelven a cuestionar al gobierno de Israel por la falta de un acuerdo con Hamás para la liberación de estas personas. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos indicó que las autoridades de su país ralentizan las negociaciones con el grupo terrorista.

Según detallaron en un comunicado, consideran "profundamente decepcionante que el mismo día en que masas de israelíes salen a las calles exigiendo el retorno de todos los rehenes y el fin de la guerra, el Gobierno continúa ralentizando el progreso del acuerdo, en contra de la voluntad de la ciudadanía”.

Protestas de los familiares de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

En su mensaje, las familias citaron informaciones publicadas en la prensa israelí que apuntan a que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha decidido no tratar la propuesta para un acuerdo de alto el fuego parcial en Gaza durante la reunión semanal de su Gabinete de Seguridad, prevista para esta tarde. La propuesta, a la que accedió Hamás el lunes de la semana pasada, todavía no ha recibido una respuesta oficial por parte de Israel, aunque Netanyahu ha descartado reiteradamente la posibilidad de un acuerdo parcial, como sí exigía hace unos meses.

Esta propuesta aceptada por Hamás comprende un alto el fuego de 60 días y la liberación de la mitad de los rehenes que quedan vivos en Gaza (10 de 20), mientras que Israel quiere una tregua que suponga la liberación de todos los rehenes vivos y muertos (50) de una vez.

Las familias convocaron para este sábado un nuevo día de marchas y protestas por todo el país, que culminarán a las 20.00 hora local con una manifestación multitudinaria en la conocida como Plaza de los Rehenes de Tel Aviv.

Durante las primeras horas del martes, varios grupos de manifestantes bloquearon algunas de las principales carreteras de la ciudad, aunque según la Policía israelí el tráfico ya ha sido restablecido. El domingo 17 de agosto, en un evento similar, cientos de miles de manifestantes llenaron las calles del centro de Tel Aviv para exigir un acuerdo que ponga fin a la guerra, mientras Netanyahu sigue adelante con sus planes para intensificar la ofensiva y tomar la ciudad de Gaza.