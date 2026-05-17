Benjamín Netanyahu afirmó que Israel está "preparado para cualquier escenario" en la guerra. Foto: EFE

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseveró este domingo estar “preparado para cualquier escenario” en lo que respecta a la guerra en Medio Oriente que tiene como protagonistas a su país, a Estados Unidos, a Irán y también al Líbano, en lo relativo a sus agresiones contra el grupo terrorista Hezbollah.

Asimismo, aseguró que estará manteniendo conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, en las próximas horas. “Estamos muy atentos a la situación con Irán. Hoy hablaré, como hago cada pocos días, con nuestro amigo el presidente Trump. Sin duda, escucharé sus impresiones sobre su viaje a China, y quizás también sobre otros temas”, describió Netanyahu al inicio de una reunión especial del gobierno con motivo del Día de Jerusalén celebrada en el Museo de la Knéset (Parlamento).

Benjamín Netanyahu afirmó que habla muy seguido con Trump sobre la guerra en Medio Oriente. Foto: REUTERS

“Existen muchas posibilidades”: la descripción de Netanyahu sobre la guerra en Medio Oriente

“Por supuesto, existen muchas posibilidades; estamos preparados para cualquier escenario”, relató el premier israelí según un comunicado difundido por su Oficina.

Respecto de los ataques que persisten en el Líbano, Netanyahu afirmó que Israel está “conquistando y despejando” terreno en el suelo de aquel país, además de estar “defendiendo” a los pueblos israelíes que están en la proximidad de la frontera. También describió que están atacando a milicianos de Hezbollah.

“Hoy nos enfrentamos al desafío de neutralizar drones de fibra óptica. Se trata de un tipo de amenaza específica”, describió el primer ministro de la nación judía. Y agregó que instó al Ministerio de Defensa de su país y a otras personalidades de la industria a que logren soluciones para este tipo de amenazas sin “límites de presupuesto”.

La destrucción que dejan los ataques de Israel en el Líbano. Foto: EFE

Mientras tanto, los índices oficiales señalan que en el Líbano, desde que comenzaron los ataques el pasado 2 de marzo, ya murieron 2.960 personas, según datos de este sábado del Ministerio de Salud Pública libanés, y la situación de los heridos y de los refugiados/trasladados es caótica en las zonas al sur de Beirut y en las proximidades a la ciudad capital, por lo que resulta imperiosa una decantación pacífica del conflicto en Medio Oriente a la brevedad.