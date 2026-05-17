Tanto Israel como Estados Unidos afirman estar preparados para nuevos ataques en Irán.

En medio del conflicto que se vive en la región del golfo Pérsico, tanto el ejército de Estados Unidos como el de Israel afirmaron estar en máxima alerta por posibles nuevos ataques contra Irán, hostilidades que mantienen activas desde el pasado 28 de febrero, cuando empezaron los primeros ataques.

Este domingo, el diario israelí Yedioth Ahronoth, citando fuentes gubernamentales, mencionó que el Ejército de la nación judía está en alerta máxima y a la espera de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el devenir de las próximas decisiones en cuanto al destino de la guerra. Incluso, en el informe se señala que cada vez habría más indicios de que el mandatario republicano ha concluido que Irán no está dispuesto a aceptar las condiciones para una tregua.

El mismo diario también informó que tanto EEUU como Israel se estarían preparando para la reanudación de las hostilidades, mientras que el New York Times informó que el Pentágono está alistando todo para reactivar los ataques con el fin de culminar los objetivos de Washington que todavía no alcanzaron, en particular con respecto al programa nuclear de Irán.

En contraposición, Irán advirtió este domingo que cualquier nueva agresión militar en su contra generará una respuesta “más contundente y severa”, donde se incluyen escenarios “sorpresivos y devastadores”, según afirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi.

Netanyahu afirmó que Israel está “preparado para cualquier escenario” en la guerra

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseveró este domingo estar “preparado para cualquier escenario” en lo que respecta a la guerra en Medio Oriente que tiene como protagonistas a su país, a Estados Unidos, a Irán y también al Líbano, en lo relativo a sus agresiones contra el grupo terrorista Hezbollah.

Asimismo, aseguró que estará manteniendo conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, en las próximas horas. “Estamos muy atentos a la situación con Irán. Hoy hablaré, como hago cada pocos días, con nuestro amigo el presidente Trump. Sin duda, escucharé sus impresiones sobre su viaje a China, y quizás también sobre otros temas”, describió Netanyahu al inicio de una reunión especial del gobierno con motivo del Día de Jerusalén celebrada en el Museo de la Knéset (Parlamento).

“Por supuesto, existen muchas posibilidades; estamos preparados para cualquier escenario”, relató el premier israelí según un comunicado difundido por su Oficina.

Benjamín Netanyahu. Foto: REUTERS.

Respecto de los ataques que persisten en el Líbano, Netanyahu afirmó que Israel está “conquistando y despejando” terreno en el suelo de aquel país, además de estar “defendiendo” a los pueblos israelíes que están en la proximidad de la frontera. También describió que están atacando a milicianos de Hezbollah.

“Hoy nos enfrentamos al desafío de neutralizar drones de fibra óptica. Se trata de un tipo de amenaza específica”, describió el primer ministro de la nación judía. Y agregó que instó al Ministerio de Defensa de su país y a otras personalidades de la industria a que logren soluciones para este tipo de amenazas sin “límites de presupuesto”.