Protestas en Bolivia. Foto: REUTERS

Bolivia atraviesa una de las mayores crisis políticas y sociales de los últimos años. A dos semanas del inicio de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz, los bloqueos de rutas continúan multiplicándose y ya afectan a seis regiones del país. Las manifestaciones, que comenzaron en el altiplano boliviano, derivaron en enfrentamientos, problemas de abastecimiento y fuertes cuestionamientos internacionales ante el temor de una escalada de violencia.

Los cortes de carretera y las movilizaciones son impulsados por sindicatos campesinos, sectores obreros y seguidores del expresidente Evo Morales, quienes reclaman la renuncia del mandatario boliviano por su programa económico y por una serie de medidas impulsadas por el Gobierno.

Protestas en Bolivia. Video: Reuters.

Los piquetes en rechazo al Gobierno se concentran en la región andina

Este miércoles Bolivia amaneció con 47 piquetes distribuidos en distintos puntos del país, según reportes de medios locales. La mayor concentración se mantiene en los departamentos andinos de La Paz y Oruro, donde comenzó el conflicto hace dos semanas, aunque en las últimas horas también se registraron nuevos bloqueos en Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca.

Protestas en Bolivia.

Los manifestantes exigen la salida del presidente Rodrigo Paz tras una acumulación de reclamos sociales y económicos. Entre las principales demandas aparecen pedidos de aumentos salariales, críticas a la calidad del combustible y el rechazo a una ley de tierras que habilitaba cambios en la categorización de propiedades agrarias.

Aunque el Gobierno logró negociar con algunos sectores y desactivar ciertos focos de conflicto, las protestas se mantienen y muestran señales de radicalización. El lunes se registró la jornada más violenta desde el inicio de la crisis, cuando tres marchas confluyeron en la ciudad de La Paz y se enfrentaron con efectivos policiales.

Protestas en Bolivia. Video: Reuters.

Los disturbios incluyeron ataques contra oficinas públicas, daños en una estación del teleférico urbano, incendios de vehículos policiales y denuncias sobre el uso de explosivos caseros. Además, varios ciudadanos ajenos a las protestas resultaron agredidos durante los enfrentamientos.

Protestas en Bolivia. Video: Reuters.

La Paz y la vecina ciudad de El Alto son actualmente las zonas más afectadas por los bloqueos. Ambas permanecen prácticamente aisladas por los cortes de ruta, lo que comenzó a generar faltantes de alimentos básicos, combustible y algunos insumos médicos, como oxígeno medicinal.

También se registran interrupciones en el transporte público, cierre de oficinas y suspensión de clases presenciales en distintos colegios, que optaron por pasar temporalmente a modalidad virtual hasta que se normalice la situación.

Ante este escenario, la Policía boliviana anunció la habilitación de un “corredor humanitario” para garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible hacia la capital administrativa del país.

Protestas en Bolivia. Foto: REUTERS

La crisis también generó preocupación internacional. En un comunicado conjunto, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú expresaron su rechazo a cualquier intento de “desestabilizar el orden democrático” en Bolivia.

A esos pronunciamientos se sumaron la Casa Blanca, la Unión Europea y distintas figuras políticas internacionales, entre ellas el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau y los integrantes del Grupo Idea, conformado por más de 30 expresidentes de América Latina y España.

Una movilización en el centro de Bolivia exige el cese de los bloqueos de carreteras

Mientras continúan las protestas contra el Gobierno, también comenzaron a surgir movilizaciones ciudadanas que reclaman el levantamiento de los cortes y la recuperación de la actividad económica.

Protestas en Bolivia. Foto: REUTERS

Este martes, sindicatos de comerciantes, transportistas, productores y juntas vecinales realizaron en Cochabamba la marcha denominada “Cochabamba por la paz, el trabajo y la democracia”, convocada por el Comité Multisectorial de esa región.

Centenares de personas recorrieron las calles con banderas bolivianas y pancartas con consignas contra los bloqueos. “Basta de bloqueos, queremos trabajar”, fue uno de los mensajes más repetidos durante la manifestación.

Protestas en Bolivia. Foto: REUTERS

También hubo movilizaciones similares en La Paz y se espera otra protesta en Santa Cruz, la ciudad más poblada del país, donde distintos sectores empresariales y sociales comenzaron a reclamar el restablecimiento de la circulación y el abastecimiento.

En paralelo, el expresidente Evo Morales volvió a involucrarse en la crisis y aseguró que en Bolivia existe una “sublevación contra el modelo neoliberal” impulsado por el Gobierno. Desde el oficialismo, en cambio, acusan al exmandatario de promover las protestas para desviar la atención del juicio que enfrenta por presunta trata agravada de personas.